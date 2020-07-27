Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 26 июля вышел к участникам акций в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Ранее люди собрались на несанкционированную акцию на площади Ленина.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала

Газета.Ruвчера в 09:14
Известия

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Известия20:23
РБК

Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала

РБКвчера в 09:34
РИА Новости

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

РИА Новостивчера в 09:29
Московский Комсомолец

Дегтярев впервые вышел к хабаровчанам

Московский Комсомолец21:02
ТАСС

Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала в Хабаровске

ТАССвчера в 08:42
URA.Ru

Дегтярев впервые встретился с протестующими в Хабаровске. И поставил им условия

URA.Ruвчера в 08:16

Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота

Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота
РИА Новости20:21

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия17:51
109

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру25 июля в 04:05
41

Нет никакой катастрофы. Алтайский профессор Валерий Елыкомов рассказал об иммунитете против COVID-19, вакцине и протоколах лечения

Доктор медицинских наук, ведущий гематолог страны и депутат Госдумы Валерий Елыкомов рассказал altapress.ru, что нового мы знаем об инфекции, как действительно от нее защититься и почему некоторые жизнеспасающие методы лечения так и не могут внедрить в мире.
Алтапресс20:34