Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 26 июля вышел к участникам акций в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Ранее люди собрались на несанкционированную акцию на площади Ленина.В источнике
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