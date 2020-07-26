Политика

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к людям в Хабаровске, митингующим в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Прямая трансляция шла в аккаунте Дегтярева в Instagram.
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Михаил Дегтярев
Про Фургала еще раз повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты.
— Михаил Дегтярев, российский политикПятый канал 10:14

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