Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала

В понедельник Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, а Фургала отправил в отставку "в связи с утратой доверия". Президент пожелал новому врио главы региона успехов и призвал его не забывать о стратегических планах развития края.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отверг обвинения в нежелании общаться c протестующими

Эхо Москвы09:02
Интерфакс - Россия

Дегтярев пообщался с участниками акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края

Интерфакс - Россия23:02
Дождь

«Вы сбежали от людей!» Дегтярев встретил колонну протестующих во время поездки по Хабаровскому краю

Дождь00:30
КП - Хабаровск

Жители Хабаровского края на дороге рассказали Михаилу Дегтяреву о проблемах

КП - Хабаровск00:00
Хабаровский край сегодня

Михаил Дегтярёв пригласил совгаванцев в народный совет

Хабаровский край сегодня00:25
AmurMedia.ru

Михаил Дегтярёв: дают – бери

AmurMedia.ru00:48
АиФ Хабаровск

Михаил Дегтярев встретился с жителями Ванино и Совгавани

АиФ Хабаровск22:46
Реклама
Реклама

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ruвчера в 11:37
9,8K
Реклама
Реклама

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

Автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева умерла на 82-м году жизни, сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
РИА Новости02:43
431
Реклама

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru24 июля в 11:51
1,8K
Реклама

DeepFake дня: Заставка «Друзей», только вместо всех актеров — Александр Друзь

В результате получилась заставка жутковатого проекта под названием «Друзи».DeepFake — технология синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет соединять и накладывать существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики.
КиноПоиск03:10
1
Реклама

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК02:16
246
Реклама

Сервис more.tv ответил на обвинение сериала «Чики» в пропаганде ЛГБТ

Сериал "Чики" попал в поле зрения общественной уполномоченной по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольги Баранец, которая назвала "пропагандой феминизма" наличие в нем безвольных и агрессивных героев-мужчин, а также потребовала проверить проект, маркированный "18+", на наличие пропаганды ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних.
Газета.Ru07:46
64
Реклама
Реклама