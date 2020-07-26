Сервис more.tv ответил на обвинение сериала «Чики» в пропаганде ЛГБТ

Сериал "Чики" попал в поле зрения общественной уполномоченной по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольги Баранец, которая назвала "пропагандой феминизма" наличие в нем безвольных и агрессивных героев-мужчин, а также потребовала проверить проект, маркированный "18+", на наличие пропаганды ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних.