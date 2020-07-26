Общество

РИА НовостиРИА НовостиДегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала

В понедельник Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, а Фургала отправил в отставку "в связи с утратой доверия". Президент пожелал новому врио главы региона успехов и призвал его не забывать о стратегических планах развития края.
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