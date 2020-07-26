Общество
РИА НовостиДегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала
В понедельник Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, а Фургала отправил в отставку "в связи с утратой доверия". Президент пожелал новому врио главы региона успехов и призвал его не забывать о стратегических планах развития края.
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Дегтярев пообщался с участниками акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края
Интерфакс - Россиявчера в 23:02
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Интернет
Telegram в тестовом режиме запустил видеозвонки
Telegram в тестовом режиме добавил возможность делать видеозвонки для пользователей iOS, сообщило издание "Код Дурова".
РИА Новости 07:29
Кино
Сыгравший Фредди Крюгера актер Джон Саксон умер в США
Стало известно о смерти актера Джона Саксона, сыгравшего Фредди Крюгера в картине "Кошмар на улице Вязов".
NewInform 02:17
Политика
Дегтярев впервые вышел к участникам акции в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к людям в Хабаровске, митингующим в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
Ведомости 09:08
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском 09:00
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Культура
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
Актриса Лариса Гузеева стала новой ведущей телепроекта "Дом-2". Как сообщают СМИ, артистке пообещали хороший гонорар.
Деловое.ТВ 05:31
Футбол
«Зенит» вывел ЦСКА в группу Лиги Европы
Санкт-петербургский "Зенит" одержал предсказуемую победу в финале Кубка России, одолев с минимальным счётом подмосковные "Химки" – 1:0.
LiveResult.Ru вчера в 12:15
Происшествия
В Севастополе за сутки выявили троих зараженных коронавирусом
Всего с начала года зарегистрировано 335 случаев заражения коронавирусом, 253 человека выздоровлено, трое умерли.
КП - Севастополь 05:48
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В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Футбол
Капитан «Зенита» покидает команду
В последнем сезоне Иванович был капитаном петербуржцев. "Зенит" решил не продлевать контракт с 36-летним футболистом.
Вести.Ru 07:05
Армия и оружие
ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Трехлетнего мальчика, пропавшего в селе Строгановка под Симферополем, нашли мертвым, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
РИА Новости 07:02
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Футбол
В интернете появилась фотография формы «Ювентуса» на следующий сезон
Metaratings вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом
Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:32
Общество
В Петербурге в честь Дня ВМФ дадут салют из трех тысяч фейерверков
В Санкт-Петербурге и Кронштадте в 22:30 артиллерийские расчеты Западного военного округа (ЗВО) дадут праздничный салют в честь Дня Военно-морского флота РФ.
Российская газета 08:51
Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
Гаджеты
Смартфон Nubia Red Magic 5 установил рекорд в AnTuTu
На просторах AnTuTu появился новый рекордсмен в лице игрового смартфона Nubia Red Magic 5. Результатами тестирования в бенчмарке поделился Ни Фей, представитель руководства компании, выпускающей мобильные устройства.
Актуальные Новости 02:16
Происшествия
В Астраханской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере
Детей из лагеря "Астраханские зори" проверят на коронавирус после выявления заболевания у сотрудников учреждения, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора Астраханской области.
РИА Новости 08:10
Происшествия
Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй и подверглись нападению, пишет 24 июля e1.ru.
Известия вчера в 20:38
Политика
Белорусского оппозиционера Тихановского внесли в базу «Миротворца»
Видеоблогер Сергей Тихановский, муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, попал в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец".
РИА Новости 08:59
Экономика
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
Шоу-бизнес
Гоша Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах
Актер Гоша Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах. На своей странице в Instagram он опубликовал видеообращение.
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