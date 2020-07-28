Общество

РИА НовостиРИА НовостиДегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи

Правоохранители изъяли топор и ножи на субботнем несанкционированном митинге в Хабаровске, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram. С 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.
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Дегтярев сообщил, что у участников несогласованной акции в Хабаровске изъяли ножи и топор

ТАСС22:01

Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяты топор и ножи

URA.Ru22:56

Дегтярев рассказал об изъятых у протестующих в Хабаровске ножах и топоре

Lenta.ru22:55

Дегтярев: на акции в поддержку Фургала были изъяты ножи и топор

Znak.com22:49

Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи

РИА Новости22:16

Дегтярев сообщил об изъятии топора на митинге в Хабаровске

РБК23:08

Ножи и топор: Дегтярёв рассказал, с чем в Хабаровске ходили на акции

News.ru22:57
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На пропавшем в Бурятии самолете Ан-2 не сработал радиомаяк

ТАСС 13:29
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Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией

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В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

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Светлана Шенфельд может покинуть омскую мэрию

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
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Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
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Ученые выяснили, что нервные клетки человека нацелены на долгую жизнь

Американские специалисты рассказали, что нервные клетки человека генетически изначально запрограммированы на долгую жизнь.
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В РФ предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

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В порту Одессы появились пять кораблей НАТО

Предполагается, что корабли будут находиться в порту Одессы до 28 июля.
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Украина и Польша объединились против «Северного потока-2»

Представители Польши и Украины особо подчеркнули, что российский проект «Северный поток-2» представляет угрозу для безопасности Европы в энергетической сфере, и договорились помешать его реализации.
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Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

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