Общество

РИА НовостиРИА НовостиДегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи

Правоохранители изъяли топор и ножи на субботнем несанкционированном митинге в Хабаровске, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram. С 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.
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с чего всё началось
В минувшие выходные во время стихийной акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала полицейские изъяли несколько ножей и топор, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев во время стрима
 в своем аккаунте в Instagram.
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