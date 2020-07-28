с чего всё началось

Правоохранители изъяли топор и ножи на субботнем несанкционированном митинге в Хабаровске, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram. С 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается. 1,1K

Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. 548

Футбол «Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

Общество Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек Более трети россиян (35%) сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки взамен традиционной бумажной, из них 6% работающих людей уже оформили электронный документ, а 29% хотят это сделать. 398

Футбол «Челси» ведёт переговоры по трансферу Облака Как сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Николо Скира, спортивный директор «пенсионеров» Марина Грановская уже ведет переговоры с агентом голкипера.

Общество За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода. 756

Политика Румыния отказалась праздновать день Победы 9 мая Румыния отказалась праздновать день Победы 9 мая Бухарест хочет праздновать день Победы над фашистской Германией вместе с Западом. 1

Фигурное катание Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью. 2

Футбол Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов» 55-летний специалист сменил в должности главного тренера команды Андрея Талалаева. С 2016 года Осинькин возглавлял "Чертаново".

Общество В России от коронавируса умерли 150 человек за сутки «Выявлено 5 395 новых случаев», — говорится в сообщении штаба. Умерли 150 человек, полностью вылечились 8 888.

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 1,6K

Здоровье В Архангельской области снимут некоторые covid ограничения Руководитель регионального Роспотребнадзора Роман Бузинов сообщил, что ситуация с заболеваемостью в Архангельской области позволяет региону перейти ко второму этапу снятия ограничений. 7

Общество Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 22

Политика Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции. 2,4K