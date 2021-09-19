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Дегтярев заявил, что выборы в Хабаровском крае прошли без серьезных нарушений

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв лидирует на выборах главы региона с 57,99% голосов.
RT на русском
Явка на выборах губернатора Хабаровского края составила 42%.
Коммерсантъ
На втором месте находится кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду" Марина Ким с 24,52%, следом - представитель Партии пенсионеров Владимир Парфенов с 10,16% голосов.
ТАСС
Кандидат от партии "Родина" Бабек Мамедов набирает 3,35%.
Взгляд.ру

С чего всё началось

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах губернатора Хабаровского края с 61,6% голосов, следует из результатов экзитпола
 Фонда общественного мнения (ФОМ).

Подробнее о событии

ЦИК: Дегтярев побеждает на выборах губернатора Хабаровского края
URA.Ru15:05
Дегтярёв лидирует на выборах главы Хабаровского края
RT на русском11:27
Помимо выборов в Госдуму на нынешнем голосовании также избирались главы девяти регионов
Эхо Москвы14:31
Врио главы Хабаровского края Дегтярев лидирует на выборах
Коммерсантъ12:16
Дегтярев лидирует с 57 процентами голосов на выборах хабаровского губернатора
РИА Новости12:31
Дегтярев лидирует на выборах главы Хабаровского края с 57,64% голосов
ФАН14:55
Дегтярев заявил, что выборы в Хабаровском крае прошли без серьезных нарушений
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