ТАССДегтярев заявил, что выборы в Хабаровском крае прошли без серьезных нарушенийВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв лидирует на выборах главы региона с 57,99% голосов.RT на русскомЯвка на выборах губернатора Хабаровского края составила 42%.КоммерсантъНа втором месте находится кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду" Марина Ким с 24,52%, следом - представитель Партии пенсионеров Владимир Парфенов с 10,16% голосов.ТАССКандидат от партии "Родина" Бабек Мамедов набирает 3,35%.Взгляд.руЧитать далееСвернутьДождьДождьNewInformTranssibinfoПятый каналХабаровский край сегодняZnak.comРБКСобеседникТелеканал RTVIТелеканал 360°Политическая ЭкспертизаСлово и ДелоРамблерГлагоLAmurMedia.ruРосбалтRuposters.ruС чего всё началось Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах губернатора Хабаровского края с 61,6% голосов, следует из результатов экзитпола Фонда общественного мнения (ФОМ).Газета.Ru10:07Подробнее о событииЦИК: Дегтярев побеждает на выборах губернатора Хабаровского краяURA.Ru15:05Дегтярёв лидирует на выборах главы Хабаровского краяRT на русском11:27Помимо выборов в Госдуму на нынешнем голосовании также избирались главы девяти регионовЭхо Москвы14:31Врио главы Хабаровского края Дегтярев лидирует на выборахКоммерсантъ12:16Дегтярев лидирует с 57 процентами голосов на выборах хабаровского губернатораРИА Новости12:31Дегтярев лидирует на выборах главы Хабаровского края с 57,64% голосовФАН14:55Дегтярев заявил, что выборы в Хабаровском крае прошли без серьезных нарушенийТАСС13:45Показать ещёОценить3KПоделиться