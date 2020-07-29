Политика
КоммерсантъДегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии. По его словам, первые протесты действительно были стихийными, однако после этого в регион приехали провокаторы.
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И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы.
— Михаил Дегтярев, российский политикКомпания 16:29
с чего всё началось
Генеральный продюсер RTVI побывал в Хабаровске, чтобы рассказать о событиях в регионе, где уже больше двух недель не прекращаются акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.Телеканал RTVI13:16
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Политика
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Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
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Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
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Кино
The Direct: Камала Хан дебютирует в фильме «Капитан Марвел 2»
Отмечается, что в фильме супергероине уделят второстепенную роль.
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РИА Новости 10:07
Политика
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Газета.Ru 18:23
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Тысяча приморцев заболели COVID-19 менее чем за 10 дней
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АиФ Владивосток 21:35
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Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания
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РБК 19:33
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
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Польша заявила о проблемах у России из-за C-400
Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из России в КНР может быть вызвана не введенными из-за коронавируса ограничениями, китайско-индийским конфликтом рядом с границей, сообщает польский портал Defence24.
Live24 05:29
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Футбол
Руководству «Барселоны» может быть объявлен вотум недоверия
Группа членов «Барселоны» выступила с инициативой объявления вотума недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу и его совету директоров из-за недопустимого управления клубом, сообщает ESPN.
Чемпионат 20:11
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании.
РБК 13:45
Авто
В России планируется запретить использование подержанных автодеталей
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Тарантас Ньюс 15:19
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12