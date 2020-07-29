Генеральный продюсер RTVI побывал в Хабаровске, чтобы рассказать о событиях в регионе, где уже больше двух недель не прекращаются акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

с чего всё началось

И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии. По его словам, первые протесты действительно были стихийными, однако после этого в регион приехали провокаторы.

Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

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