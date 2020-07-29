Политика
КоммерсантъДегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии. По его словам, первые протесты действительно были стихийными, однако после этого в регион приехали провокаторы.
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И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы.
— Михаил Дегтярев, российский политикКомпания вчера в 16:29
с чего всё началось
Генеральный продюсер RTVI побывал в Хабаровске, чтобы рассказать о событиях в регионе, где уже больше двух недель не прекращаются акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.Телеканал RTVIвчера в 13:16
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Дегтярев дал большое интервью Шнуру: «Гнев народа Хабаровского края я понимаю»
БИЗНЕС Onlineвчера в 15:29
Сергей Шнуров: Дегтярев и хабаровчане вскрыли конфликт, который тлеет по всей стране
Телеканал RTVIвчера в 15:12
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Экономика
В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
REGNUM вчера в 23:56
Общество
Роспотребнадзор назвал продолжительность жизни коронавируса в воде
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов.
РБК 00:36
Политика
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК Вагнера нашлись на «Миротворце»
Задержанные в Белоруссии бойцы иностранной частной военной компании (ЧВК), которых называют российскими наемниками из ЧВК Вагнера, нашлись в базе украинского сайта «Миротворец».
Lenta.ru вчера в 09:46
Политика
На пост губернатора Пермского края претендуют пять кандидатов
Завершился период подачи документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Пермского края.
Коммерсантъ вчера в 10:26
Происшествия
Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину
Причиной стало то, что ребенок забрался на запасное колесо внедорожника подозреваемого.
Российская газета вчера в 21:21
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Политика
Евросоюз не намерен открывать границы для россиян до конца августа
В Евросоюзе не планируют снимать ограничения на въезд для граждан ряда стран из-за сложной ситуации с коронавирусом до конца августа.
Mockva.ru вчера в 10:39
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Газета.Ru 28 июля в 06:36
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США
Газета.Ru вчера в 14:30
Политика
Лукашенко появился на совещании Совбеза с забинтованной рукой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на совещании с членами Совета безопасности с перебинтованной правой рукой.
РБК вчера в 14:30
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
Наука
В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru вчера в 13:33
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Авто
Volkswagen анонсировала для РФ новый компактный кроссовер
Немецкий автоконцерн в след за ведущими мировыми автопроизводителями собирается выпустить на рынок России свой бюджетный кроссовер.
Лезги газет вчера в 15:52
Экономика
Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта
Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта Власти собираются исключить из комплексного плана магистральной инфраструктуры (КПМИ) портовые проекты, инвесторы которых многократно нарушали сроки ввода или не подтверждают заявленные инвестиции.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Политика
В Белоруссии показали паспорта задержанных под Минском граждан РФ
Паспорта задержанных под Минском россиян показал Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» 29 июля в своем эфире.
ИА Красная Весна вчера в 17:46
Здоровье
В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей
Минздрав России планировал с 22 ноября 2019 года внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Постпред РФ в Вене назвал выгоду Берлина от вывода американских войск
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Германия может политически выиграть от решения Белого дома о выводе из этой страны части военного контингента.
News.ru 00:33
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:36
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля
В июле пики возврата россиянами микрозаймов приходились на даты перечисления госвыплат на детей от трех до 16 лет, которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии.
РБК 00:38
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК вчера в 15:38
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru вчера в 08:57
Политика
ЦИК Белоруссии сегодня экстренно собирает кандидатов в президенты
ЦИК Белоруссии сегодня экстренно собирает кандидатов в президенты.
Эхо Москвы 00:31
Происшествия
Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены
РИА Новости вчера в 12:04
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com вчера в 14:24