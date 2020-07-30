Политика

КоммерсантъКоммерсантъДегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии. По его словам, первые протесты действительно были стихийными, однако после этого в регион приехали провокаторы.
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Михаил Дегтярев
И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы.
— Михаил Дегтярев, российский политикКомпания 16:29
с чего всё началось

Михаил Дегтярев о Фургале, протестах, инстаграме и бане

Генеральный продюсер RTVI побывал в Хабаровске, чтобы рассказать о событиях в регионе, где уже больше двух недель не прекращаются акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.
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Дегтярев рассказал о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

РИА Новости20:36

Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

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Хабаров.today21:55

Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на митингах в Хабаровске

РБК17:27

Дегтярев дал большое интервью Шнуру: «Гнев народа Хабаровского края я понимаю»

БИЗНЕС Online15:29

Сергей Шнуров: Дегтярев и хабаровчане вскрыли конфликт, который тлеет по всей стране

Телеканал RTVI15:12
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