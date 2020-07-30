Политика
КоммерсантъДегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии. По его словам, первые протесты действительно были стихийными, однако после этого в регион приехали провокаторы.
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И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы.
— Михаил Дегтярев, российский политикКомпания 16:29
с чего всё началось
Генеральный продюсер RTVI побывал в Хабаровске, чтобы рассказать о событиях в регионе, где уже больше двух недель не прекращаются акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.Телеканал RTVI13:16
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Дегтярев рассказал, что послужило причиной назначения его врио главы региона
Московский Комсомолец22:56
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Экономика
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Политика
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Авто
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Напомним, 1,8-литровый мотор, который ставят на Lada XRAY и Vesta, выдаёт 122 л.с. Минимальная стоимость моделей с этим двигателем составляет 761 900 рублей и 792 900 рублей, соответственно.
За рулем Кубань 01:52
Армия и оружие
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
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Встреча завершилась со счетом 5:0. Стоит отметить, что россиянин Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.
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Госдепартамент США обвинил ряд государств Центральной и Восточной Европы за то, что они не возместили ущерб жертвам нацизма.
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Общество
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