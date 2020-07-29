Политика
КоммерсантъДегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии. По его словам, первые протесты действительно были стихийными, однако после этого в регион приехали провокаторы.
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И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы.
— Михаил Дегтярев, российский политикКомпания 16:29
с чего всё началось
Генеральный продюсер RTVI побывал в Хабаровске, чтобы рассказать о событиях в регионе, где уже больше двух недель не прекращаются акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.Телеканал RTVI13:16
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Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
Армия и оружие
Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море
"Согласно действующему плану Европейского командования ВС США из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих - их число сократится с примерно 36 тыс. до 24 тыс. - таким образом, чтобы укрепить НАТО, усилить сдерживание России", - заявил глава ведомства.
Газета.Ru 12:40
Политика
МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян
МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по делу, связанному с задержанием в республике группы россиян, не менее 14 из которых "были зафиксированы" в Донбассе, заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
РИА Новости 13:13
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Культура
После 30 лет на ТВ: Леонид Якубович опроверг уход из шоу «Поле чудес»
Телеведущий Леонид Якубович заявил, что не планирует покидать капитал-шоу.
Popcornnews.ru 27 июля в 03:30
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest
Автомобили специальной серии Largus Quest дополнили новыми передними креслами с эффективной боковой поддержкой и функцией 3-ступенчатого обогрева.
Новые автомобили 27 июля в 10:23
Культура
Интервью: Хабаровск своими глазами
Удивительные тоже истории рассказывают люди про то, как он поехал в какой-то райцентр в 900 километрах от Хабаровска.
Эхо Москвы 12:16
Политика
Появилась версия об истинной цели задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК
Версию об истинной цели военных представил Telegram-канал WarGonzo.
Lenta.ru 16:16
Игры
С помощью 11 модов игрок в TES V: Skyrim воссоздал боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt
Автор YouTube-канала LowEnder решил воссоздать в The Elder Scrolls V: Skyrim боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt.
3DNews 06:07
Наука
Ученые выяснили, где были добыты камни для второго кольца Стоунхенджа
Лишь пять лет назад геологи проанализировали химический и минеральный состав "голубых камней" из центральной части Стоунхенджа и обнаружили, что их завезли на юг Англии из западных уголков Уэльса.
ТАСС Наука 14:00
Культура
Объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»
В США обнародовали список номинантов на получение престижной американской телевизионной премии «Эмми».
Shraibikus News 04:27
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
Здоровье
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
Известия 16:37
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости 08:37
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь засветила грудь в бассейне
На днях бывшая участница проекта «ДОМа-2» Дарья Пынзарь, которая долгое время с семьей живет в Турции, оказалась в курьезной ситуации.
Shraibikus News вчера в 14:38
Общество
В ВОЗ заявили о нескорой выработке иммунитета от коронавируса
Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет к COVID-19, сообщает "Коммерсант".
Накануне.Ru 18:59
Общество
Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга
Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия 18:19
Футбол
Появились фотографии новой формы «Спартака» и «Зенита»
В интернете появились фотографии комплектов домашней и гостевой формы московского футбольного клуба «Спартак» и питерского «Зенита» сезона-2020/21.
Известия 19:52
Политика
Игорь Кобзев сдал подписи на выборы губернатора Иркутской области
Напомним, прием документов на регистрацию от кандидатов на выборах губернатора Иркутской области завершится сегодня в 18 часов.
Областная газета (г. Иркутск) 02:29
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости 07:44
Здоровье
Врач назвал запрещенные напитки при проблемах с желудком
Врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова прокомментировала высказывания о пользе спиртного для пищеварения и рассказала, чего нельзя пить «желудочникам».
Московский Комсомолец 13:35
Кино
Автору «Игры Престолов» припомнили обещание, если тот не окончит роман
Автор цикла «Песнь льда и пламени» (Игра Престолов) Джордж Р. Р. Мартин в мае 2019 года разрешил в своем личном блоге фанатам запереть его в хижине на острове с видом на озеро серной кислоты, если к Всемирной конференции научной фантастики, запланированной на лето 2020-го в Веллингтоне, у него на руках не будет законченного романа «Ветра зимы».
Первый Севастопольский 08:36
Экономика
Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума
В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
Известия 18:30