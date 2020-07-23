с чего всё началось

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о телефонном разговоре с премьером Михаилом Мишустиным. Дегтярев сообщил в своем канале в Telegram, что Мишустин заявил о решении выделить региону дополнительные 1,3 млрд руб. По словам Дегтярева, инициатором звонка был Мишустин.

Общество Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта. 80

Общество Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов. 727

Футбол Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд Москва, 23 июля 2020, 14:34 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) отказались от расширения лиги до 18 команд.

Политика Денис Паслер освободил от должности вице-губернатора Олега Димова Губернатор Оренбургской области Денис Паслер освободил от занимаемой должности вице-губернатора по внутренней политике, министра региональной и информационной политике Олега Димова. 1

Энергетика Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго. 54

Политика Кремль прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев работает в регионе несколько дней, там накопились оперативные дела, решением которых он занимается. 211

Политика Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании. 32

Здоровье В Омской области заразились коронавирусом более 400 медиков Коронавирусной инфекцией в Омской области заразились 408 медиков, заявила на пресс-конференции министр здравоохранения региона Ирина Солдатова.

Происшествия Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. 58

Экономика Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. 306

Спорт Выживший после удара молнии футболист подписал новый контракт Выживший после удара молнии футболист клуба "Знамя Труда" Иван Заборовский подписал новый контракт.