Общество
ВедомостиДегтярев заявил о выделении 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о телефонном разговоре с премьером Михаилом Мишустиным. Дегтярев сообщил в своем канале в Telegram, что Мишустин заявил о решении выделить региону дополнительные 1,3 млрд руб. По словам Дегтярева, инициатором звонка был Мишустин.
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Армия и оружие
В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35
REGNUM вчера в 06:45
Происшествия
Операция по обезвреживанию захватившего заложника в Полтаве завершена
Операция по обезвреживанию мужчины, который захватил заложника в Полтаве, завершена.
Российская газета 07:29
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru вчера в 15:02
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд
Москва, 23 июля 2020, 14:34 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) отказались от расширения лиги до 18 команд.
REGNUM 07:34
Общество
Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице
Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Рамблер вчера в 08:27
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Каждый ребенок от 3 до 16 лет получил 10 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Деньги также выдали в конце прошлого месяца.
Evo-rus.com 02:28
Политика
В МИД рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией
В МИД России рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией.
Lenta.ru 07:27
Политика
Денис Паслер освободил от должности вице-губернатора Олега Димова
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер освободил от занимаемой должности вице-губернатора по внутренней политике, министра региональной и информационной политике Олега Димова.
Prooren.ru 06:49
Армия и оружие
Румынские истребители сопроводили российские самолеты над Черным морем
РИА Новости 07:21
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Политика
Кремль прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев работает в регионе несколько дней, там накопились оперативные дела, решением которых он занимается.
Lenta.ru 05:41
Здоровье
Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии
Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com 21 июля в 11:40
Игры
Огни ночного города: Первый взгляд на официальную карту мира Cyberpunk 2077
Srnsk 21 июля в 19:23
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
Бастрыкин не сомневается в причастности Фургала к преступлениям
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал уголовное дело, заведенное в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Газета.Ru 07:43
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.
Известия 07:44
Здоровье
В Омской области заразились коронавирусом более 400 медиков
Коронавирусной инфекцией в Омской области заразились 408 медиков, заявила на пресс-конференции министр здравоохранения региона Ирина Солдатова.
РИА Новости 07:42
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Авто
Завод по производству BMW откроется в Калининграде в 2021 году
Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, завод по производству BMW откроется в Калининграде в 2021 году.
Tvoe-avto.com 06:05
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Спорт
Выживший после удара молнии футболист подписал новый контракт
Выживший после удара молнии футболист клуба "Знамя Труда" Иван Заборовский подписал новый контракт.
РЕН ТВ 21 июля в 09:15
Происшествия
Калининградец пожаловался на полицейских, по ошибке обыскавших его квартиру
Позднее выяснилось, что силовики ворвались к калининградцу по ошибке, спутав его с администратором одной из локальных групп в соцсетях, где было опубликовано видео с оскорблением полицейского.
ЗакC.Ру 06:15
Шоу-бизнес
Седокова согласилась выйти замуж за Яниса Тимму
Бывшая участница "золотого" состава "ВИА Гры" Анна Седокова приняла предложение выйти замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму.
Газета.Ru 07:35