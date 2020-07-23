Общество

ВедомостиВедомостиДегтярев заявил о выделении 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о телефонном разговоре с премьером Михаилом Мишустиным. Дегтярев сообщил в своем канале в Telegram, что Мишустин заявил о решении выделить региону дополнительные 1,3 млрд руб. По словам Дегтярева, инициатором звонка был Мишустин.
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«Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин», — написал
 Дегтярев в своем Telegram-канале.
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