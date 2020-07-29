Врио губернатора Михаил Дегтярев о том, как и чем он воздействует на хабаровчан Господин Дегтярев, заменивший арестованного по обвинению в организации заказных убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подвел итоги первой недели пребывания на Дальнем Востоке.

с чего всё началось

Я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание. Я абсолютно спокоен на сей счет. Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне. Это вселяет осторожный оптимизм.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм". Об этом он сказал в интервью газете "Коммерсантъ". Он отметил, что встретил понимание в ходе общения с гражданами на площади Ленина.

«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске

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