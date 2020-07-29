Политика
Газета.Ru«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм". Об этом он сказал в интервью газете "Коммерсантъ". Он отметил, что встретил понимание в ходе общения с гражданами на площади Ленина.
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Я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание. Я абсолютно спокоен на сей счет. Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне. Это вселяет осторожный оптимизм.
— Михаил Дегтярев, российский политикRambler News Service 01:19
с чего всё началось
Врио губернатора Михаил Дегтярев о том, как и чем он воздействует на хабаровчан Господин Дегтярев, заменивший арестованного по обвинению в организации заказных убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подвел итоги первой недели пребывания на Дальнем Востоке.Коммерсантъвчера в 10:02
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