с чего всё началось

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на стихийных митингах, которые проходят в регионе.

Дегтярев заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае

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