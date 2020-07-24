Общество
ИнтерфаксДегтярев заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на стихийных митингах, которые проходят в регионе.
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с чего всё началось
Митинги в Хабаровске, которые проходят в последние три дня, организованы в том числе иностранными гражданами, передает «Би-би-си» слова врио губернатора Хабаровского краяМихаил Дегтярев.Ведомости02:58
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Общество
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 22,1 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 307, до 22105, всего с начала пандемии умерли 719 человек, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.
РИА Новости вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Жена Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
Певец Александр Буйнов перенес операцию по удалению желчного пузыря, рассказала порталу "WomanHit" супруга артиста Алена Буйнова.
РИА Новости вчера в 17:39
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
Известия вчера в 22:28
Общество
Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле
Члены организации выразили обеспокоенность и отметили, что дружественность российской юрисдикции к ИТ-предпринимателям, по их версии, снижается.
РБК вчера в 09:49
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Газета.Ru 03:35
Общество
Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты
Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина.
Известия вчера в 18:14
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России необходимо ввести отдельный налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей для граждан, которые решили сами копить на будущую пенсию.
Вести.Ru 02:50
Шоу-бизнес
Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа
Между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом все еще ведется судебный процесс.
CT news вчера в 14:53
Общество
Роскачество рассказало, как правильно выбирать мороженое
Равномерный цвет и отсутствие кристалликов льда является признаком хорошего мороженого, сообщают в Роскачестве 24 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 01:28
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»
Банк России отозвал лицензию у банка «Невастройинвест» (зарегистрирован в Санкт-Петербурге), сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 02:51
Армия и оружие
Ливийская национальная армия заявила, что сбила беспилотник Турции
Газета.Ru вчера в 04:56
Политика
Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем
Ранее госсекретарь говорил о важности создания альянса нового формата против Китая.
Моя Москва.онлайн 00:36
Происшествия
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
Происшествия
На Украине силовики ищут подозреваемого в захвате заложника
Полтава, Украина, 24 июля 2020, 10:32 — REGNUM В Полтавской области украинские силовики проводят операцию по поимке Романа Скрипника, подозреваемого в угоне автомобиля и захвате заложника.
REGNUM 03:32
Политика
Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики
Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru вчера в 12:39
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Общество
Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом
"Валентина Ивановна, вы абсолютно правильно сказали, что расслабляться нельзя, вирус повсюду", - сказала Нарусова, обращаясь к председателю Совфеда Валентине Матвиенко.
РИА Новости 03:21
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Армия и оружие
Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США
Хасан Абдул Атра рассказал журналистам, что его группировка участвовала в провокациях против сирийской армии, чтобы США могли нанести авиаудары.
Коммерсантъ вчера в 23:05
Общество
В Минздраве оценили смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России за все время эпидемии составила 1,62 процента.
Lenta.ru 03:38
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru 22 июля в 10:49
Религия
В соборе Святой Софии впервые за 86 лет пройдет пятничный намаз
Как известно, именно президент Турции решил сделать древний христианский собор в Стамбуле мечетью.
RuNews24.ru 02:39
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
Кино
На Netflix вышел сериал по мотивам легенд о короле Артуре
RuNews24.ru 22 июля в 05:06
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
Гаджеты
Изготовлена первая материнская плата на российском процессоре Baikal-M
Evo-rus.com вчера в 02:58