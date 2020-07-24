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Интерфакс
Интерфакс

Дегтярев заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на стихийных митингах, которые проходят в регионе.В источнике
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РИА Новости

Дегтярев заявил об угрозе провокаций на незаконных митингах в Хабаровске

РИА Новости04:13
ТАСС

Врио главы Хабаровского края заявил о возможных провокациях на митингах

ТАСС02:13
URA.Ru

Навального заподозрили в провокациях на митингах в Хабаровске

URA.Ru04:21
Дождь

«Где будем париться?» Дегтярев обвинил иностранцев в организации протестов и собрался в баню

Дождь04:03
РБК

Дегтярев заявил о причастности иностранцев к протестам в Хабаровском крае

РБК02:57
RT на русском

Дегтярёв заявил о возможных провокациях на митингах в Хабаровске

RT на русском03:27
Интерфакс

Дегтярев заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае

Интерфакс01:19

Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.
РБК18:02
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В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
РИА Новости06:07
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Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске

Совфед обратится в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы было проведено разбирательство о причинах и виновных в ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты.
РИА Новости05:05
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Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газетавчера в 00:25
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