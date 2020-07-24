Дегтярев заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на стихийных митингах, которые проходят в регионе.В источнике
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