РИА НовостиДегтярев заявил о поиске инвестора для строительства стекольного завода в Хабаровском краеГлава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что ищет инвесторов для строительства стекольного завода в регионе.РИА НовостиКак уточняли в райадминистрации, стекло намеревались собирать с полигонов, от производителей оконной продукции, предприятий общепита.РИА НовостиПланировалось, что предприятие должно было производить стеклотару для пищевой промышленности - по предварительным оценкам, в год выпускать порядка 450 миллионов бутылок.РИА НовостиПредприятие будет выпускать облегченную стеклянную тару с повышенной прочностью.Газета.RuЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаГазета.RuПодробнее о событииГлава Хабаровского края объявил о поиске инвесторов для стекольного заводаИА Красная Весна21:48Дегтярев заявил, что ищет для Хабаровска инвесторов для строительства стекольного заводаГазета.Ru21:36Дегтярев заявил о поиске инвестора для строительства стекольного завода в Хабаровском краеРИА Новости21:07Показать все источникиОценить12Поделиться