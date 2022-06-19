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Дегтярев заявил о поиске инвестора для строительства стекольного завода в Хабаровском крае

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что ищет инвесторов для строительства стекольного завода в регионе.
РИА Новости
Как уточняли в райадминистрации, стекло намеревались собирать с полигонов, от производителей оконной продукции, предприятий общепита.
РИА Новости
Планировалось, что предприятие должно было производить стеклотару для пищевой промышленности - по предварительным оценкам, в год выпускать порядка 450 миллионов бутылок.
РИА Новости
Предприятие будет выпускать облегченную стеклянную тару с повышенной прочностью.
Газета.Ru

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Глава Хабаровского края объявил о поиске инвесторов для стекольного завода
ИА Красная Весна21:48
Дегтярев заявил, что ищет для Хабаровска инвесторов для строительства стекольного завода
Газета.Ru21:36
Дегтярев заявил о поиске инвестора для строительства стекольного завода в Хабаровском крае
РИА Новости21:07
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