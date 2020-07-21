Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.

Финансы В Таджикистане стремительно дорожает европейская валюта Летняя динамика: в Таджикистане продолжает дорожать иностранная валюта Таджикский банк неоднократно отмечал о допустимости такой тенденции, полагаясь на "Прогноз денежно-кредитной политики Таджикистана на 2020 год и среднесрочный период". 3

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Космос Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11» Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.

Происшествия Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook. 48

Политика Врио главы Хабаровского края представили правительству региона В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. 2,2K

Происшествия В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила из госбюджета 78 млн Махачкала, 21 июля 2020, 17:44 — REGNUM В Дагестане разоблачена преступная группа, состоявшая из адвокатов, сотрудников МВД и нотариусов, похитивших из госбюджета РФ не менее 78 млн рублей, сообщает 21 июля Следственный комитет РФ. 14

Происшествия Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии Мать ребенка, который выпал из окна в Подольске, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня текущего года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. 14

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию. 688

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