Политика
РБКДегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
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Финансы
В Таджикистане стремительно дорожает европейская валюта
Летняя динамика: в Таджикистане продолжает дорожать иностранная валюта Таджикский банк неоднократно отмечал о допустимости такой тенденции, полагаясь на "Прогноз денежно-кредитной политики Таджикистана на 2020 год и среднесрочный период".
Sputnik Таджикистан 00:35
Футбол
«Локомотив» сделал предложение по трансферу защитника «Ланса»
Нынешний контракт игрока с «Лансом» истекает летом 2022 года. Московский клуб уже сделал предложение французским коллегами.
Bookmaker-ratings.ru 12:22
Общество
Аваков сообщил о переговорах с захватившим заложников в Луцке
Сотрудники правоохранительных органов смогли выйти на связь с мужчиной, захватившим в заложники пассажиров автобуса в Луцке.
РБК 10:17
Космос
Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»
Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru 08:23
Происшествия
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
РБК 08:19
Шоу-бизнес
Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус
Шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом с актрисой Кристиной Асмус. Такой информацией делится новостное издание «Газета.ru».
CT news 05:16
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова увезла 9-месячного сына Тимати за границу
24-летняя супруга Тимати, фотомодель Анастасия Решетова улетела за границу. Сколько она там пробудет, не знает даже сама молодая мама.
Блокнот.ру 10:47
Общество
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Evo-rus.com 08:18
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Армия и оружие
США намерены нацелить свое гиперзвуковое оружие прежде всего на АТР
Соединенные Штаты планируют нацелить свои создаваемые системы гиперзвуковых вооружений в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион.
ТАСС 11:41
Хоккей
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус
Очередное тестирование хоккейного клуба ЦСКА прошло 21 июля.
Российская газета 11:44
Общество
Выплаты для работающих пенсионеров вырастут с 1 августа 2020 года
Пенсионный фонд России сообщил о новой схеме начисления пенсий с 1 августа, согласно которой суммы выплат будут увеличены.
Live24 12:04
Кино
Братья Руссо все еще готовы к экранизации «Секретных войн» для Marvel
Киноафиша России 09:35
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Происшествия
В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила из госбюджета 78 млн
Махачкала, 21 июля 2020, 17:44 — REGNUM В Дагестане разоблачена преступная группа, состоявшая из адвокатов, сотрудников МВД и нотариусов, похитивших из госбюджета РФ не менее 78 млн рублей, сообщает 21 июля Следственный комитет РФ.
REGNUM 10:44
Происшествия
Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии
Мать ребенка, который выпал из окна в Подольске, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня текущего года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 10:29
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию.
Live24 05:20
Игры
Star Wars: The Old Republic вышла в Steam
CyberSport.ru 12:35
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК вчера в 08:34
Здоровье
Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии
Максим Забелин сегодня, 21 июля вновь объяснил рост число заболевших пневмонией в республике.
Kursk.com 11:40
Наука
Создан тест, выявляющий по крови рак за четыре года до его проявления
Тест, получивший название PanSeer, эффективно выявляет на самых ранних стадиях рак желудка, пищевода, легкого и печени, а также колоректальный рак.
РИА Новости 11:00
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона
Национальная служба новостей вчера в 15:40
Общество
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Политика
Единые электронные визы для иностранных туристов появятся в России
Единые электронные визы для иностранных туристов появятся в России.
Peterburg2.ru 09:46