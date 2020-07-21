Политика

РБКРБКДегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
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Как Хабаровск встретил Дегтярева

Московский Комсомолец11:45

Протестующие в Хабаровске устроили митинг перед белым домом и требуют встречи с Дегтяревым

Хабаров.today06:02

Хабаровчане о причинах протеста: «Мы имеем крошки с барского стола»

Росбалт10:44

«Дегтярев, выходи!» Хабаровск встретил нового губернатора митингами. Он не вышел к людям

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Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

РБК07:14

«На чужой край рот не разевай». Дегтярева встретили в Хабаровске митингом

Фонтанка.Ру06:27

Как Михаил Дегтярев вступил в Хабаровск

Коммерсантъ09:57
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В Таджикистане стремительно дорожает европейская валюта

Летняя динамика: в Таджикистане продолжает дорожать иностранная валюта Таджикский банк неоднократно отмечал о допустимости такой тенденции, полагаясь на "Прогноз денежно-кредитной политики Таджикистана на 2020 год и среднесрочный период".
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Аваков сообщил о переговорах с захватившим заложников в Луцке

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Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса

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Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
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Политика

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
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Армия и оружие

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Соединенные Штаты планируют нацелить свои создаваемые системы гиперзвуковых вооружений в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион.
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Очередное тестирование хоккейного клуба ЦСКА прошло 21 июля.
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Выплаты для работающих пенсионеров вырастут с 1 августа 2020 года

Пенсионный фонд России сообщил о новой схеме начисления пенсий с 1 августа, согласно которой суммы выплат будут увеличены.
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Братья Руссо все еще готовы к экранизации «Секретных войн» для Marvel

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Газета.Ru 11:21
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Происшествия

В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила из госбюджета 78 млн

Махачкала, 21 июля 2020, 17:44 — REGNUM В Дагестане разоблачена преступная группа, состоявшая из адвокатов, сотрудников МВД и нотариусов, похитивших из госбюджета РФ не менее 78 млн рублей, сообщает 21 июля Следственный комитет РФ.
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Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии

Мать ребенка, который выпал из окна в Подольске, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня текущего года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
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Star Wars: The Old Republic вышла в Steam

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Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
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Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии

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Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона

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Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
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Единые электронные визы для иностранных туристов появятся в России

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Сергей Иванович Фургал
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
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