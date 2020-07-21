О митинге под стенами здания правительства Хабаровского края сообщает и портал DVhab.ru. Журналисты издания отмечают, что протестующие выкрикивают «Дегтярева домой». Трансляция с акций протеста в Хабаровске ведется в официальном Instagram-аккаунте портала DVhab.

Путешествия Россиянам предложили платить за отдых в России В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс». 78

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании. 40

Армия и оружие США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости". 592

Авто Липчанам предложат скидку при переводе автомобилей на газ Липецкая область вошла в число 27 регионов РФ, в которых автовладельцы при переводе машин на газомоторное топливо получат 90-процентную скидку. 3

Футбол Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России "Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц. 16

Космос Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11» Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.

Наука Испытания британской вакцины против коронавируса оказались успешными Предварительные клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной в Британии, показали, что она безопасна, вызывает мало побочных эффектов и помогает выработать стойкий иммунный ответ. 57

Авто В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно. 41

Общество Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса. 72

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Космос Астронавты NASA завершили второй за неделю выход в открытый космос Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС).

Шоу-бизнес День рождения дочери Анна Седокова отпраздновала в Америке Поначалу Анна погостила пару дней в Нью-Йорке, а позже отправилась в Майами для празднования там дня рождения своей дочки Моники. 9