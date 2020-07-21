Политика

РБКРБКДегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

О митинге под стенами здания правительства Хабаровского края сообщает и портал DVhab.ru. Журналисты издания отмечают, что протестующие выкрикивают «Дегтярева домой». Трансляция с акций протеста в Хабаровске ведется в официальном Instagram-аккаунте портала DVhab.
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«Дегтярев, выходи!» Хабаровск встретил нового губернатора митингами. Он не вышел к людям

Дождь09:29

Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

РБК07:14

«На чужой край рот не разевай». Дегтярева встретили в Хабаровске митингом

Фонтанка.Ру06:27

Хабаровчане встретили врио губернатора Михаила Дегтярева стихийным митингом

Znak.com06:52

Митингующие вновь собрались на площади имени Ленина в Хабаровске

AmurMedia.ru06:14

«Руки прочь от нашего края!» Прямой эфир «Новой» с митинга в Хабаровске, жители края вышли на улицы против назначенного Кремлем губернатора

Новая газета06:10

Протестующие в Хабаровске устроили митинг перед белым домом и требуют встречи с Дегтяревым

Хабаров.today06:02
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Политика

Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
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Путешествия

Россиянам предложили платить за отдых в России

В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс».
Lenta.ru 13:39
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ

Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
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Армия и оружие

США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
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Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

Piter.tv 07:15
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Авто

Липчанам предложат скидку при переводе автомобилей на газ

Липецкая область вошла в число 27 регионов РФ, в которых автовладельцы при переводе машин на газомоторное топливо получат 90-процентную скидку.
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Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

Газета.Ru вчера в 22:23
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Происшествия

УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.
РИА Новости 10:56
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Общество

Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
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Футбол

Игроки ФК «Тамбов» обратились в суд из-за долгов по зарплате

Онлайн Тамбов.ру вчера в 10:00
Футбол

Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России

"Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости 13:32
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Космос

Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»

Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru 08:23
Наука

В США создали препарат, убивающий клетки рака молочной железы

Особую опасность представляют трижды негативные опухоли, единственным одобренным лечением которых является химиотерапия, у которой масса побочных эффектов.
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Наука

Испытания британской вакцины против коронавируса оказались успешными

Предварительные клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной в Британии, показали, что она безопасна, вызывает мало побочных эффектов и помогает выработать стойкий иммунный ответ.
Lenta.ru вчера в 23:30
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Авто

В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon

Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
Автоновости дня 01:01
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Происшествия

В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила у государства 78 млн

В Дагестане преступная группа, в которую входили адвокаты, нотариусы и полицейские, украла из бюджета около 78 миллионов рублей.
Российская газета 14:05
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
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Общество

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
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В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
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Экономика

Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе

Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
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Космос

Астронавты NASA завершили второй за неделю выход в открытый космос

Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС).
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Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ

Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ.
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Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске

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Жена Семака: «„Зенит“ не имеет отношения к госбюджету и вашим налогам»

Видимо, фильмов Алексея Навального пересмотрели.
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День рождения дочери Анна Седокова отпраздновала в Америке

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Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

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«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
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Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Самарской области характеризуется тенденцией к снижению

В среднем в неделю проводится до 5,5 тысяч исследований в день. Динамика заболеваемости по-прежнему характеризуется тенденцией к снижению.
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Сергей Иванович Фургал
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
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