Политика
РБКДегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
О митинге под стенами здания правительства Хабаровского края сообщает и портал DVhab.ru. Журналисты издания отмечают, что протестующие выкрикивают «Дегтярева домой». Трансляция с акций протеста в Хабаровске ведется в официальном Instagram-аккаунте портала DVhab.
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Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
Путешествия
Россиянам предложили платить за отдых в России
В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс».
Lenta.ru 13:39
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
Армия и оружие
США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Авто
Липчанам предложат скидку при переводе автомобилей на газ
Липецкая область вошла в число 27 регионов РФ, в которых автовладельцы при переводе машин на газомоторное топливо получат 90-процентную скидку.
Обозреватель Врн 12:48
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
Газета.Ru вчера в 22:23
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой
В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.
РИА Новости 10:56
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Футбол
Игроки ФК «Тамбов» обратились в суд из-за долгов по зарплате
Онлайн Тамбов.ру вчера в 10:00
Футбол
Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России
"Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости 13:32
Космос
Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»
Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru 08:23
Наука
В США создали препарат, убивающий клетки рака молочной железы
Особую опасность представляют трижды негативные опухоли, единственным одобренным лечением которых является химиотерапия, у которой масса побочных эффектов.
Evo-rus.com 05:02
Наука
Испытания британской вакцины против коронавируса оказались успешными
Предварительные клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной в Британии, показали, что она безопасна, вызывает мало побочных эффектов и помогает выработать стойкий иммунный ответ.
Lenta.ru вчера в 23:30
Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
Автоновости дня 01:01
Происшествия
В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила у государства 78 млн
В Дагестане преступная группа, в которую входили адвокаты, нотариусы и полицейские, украла из бюджета около 78 миллионов рублей.
Российская газета 14:05
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Общество
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
Космос
Астронавты NASA завершили второй за неделю выход в открытый космос
Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС).
ТАСС 13:44
Политика
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ.
Piter.tv 07:55
Музыка
Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске
Российская газета вчера в 04:37
Общество
Жена Семака: «„Зенит“ не имеет отношения к госбюджету и вашим налогам»
Видимо, фильмов Алексея Навального пересмотрели.
Soccer.ru 13:13
Шоу-бизнес
День рождения дочери Анна Седокова отпраздновала в Америке
Поначалу Анна погостила пару дней в Нью-Йорке, а позже отправилась в Майами для празднования там дня рождения своей дочки Моники.
Территория новостей 07:03
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
LiveSport.ru вчера в 17:44
Футбол
«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ 14:09
Происшествия
Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей
РИА Новости 06:52
Здоровье
Динамика заболеваемости коронавирусом в Самарской области характеризуется тенденцией к снижению
В среднем в неделю проводится до 5,5 тысяч исследований в день. Динамика заболеваемости по-прежнему характеризуется тенденцией к снижению.
SamRU.ru вчера в 11:29