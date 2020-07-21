Жители Хабаровска вышли 21 июля на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Это 10-й день протестов в регионе после ареста бывшего губернатора Сергея Фургала. Митинг начался в 19.00 по местному времени (12.00 мск) и продлился почти до 22 часов.

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Футбол Арбитр Федотов: Кашшаи нужно оправдать VAR-ассистента матча «Зенит» — «Спартак» Арбитр Игорь Федотов прокомментировал слова руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи, который поделился мнением о падении нападающего «Спартака» Александра Соболева в штрафной «Зенита» в матче 1/2 финала Кубка России (1:2) после единоборства с полузащитником петербургского клуба Юрием Жирковым.

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