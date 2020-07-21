Политика
ВедомостиВрио губернатора Хабаровского края встретили митингом протеста
Жители Хабаровска вышли 21 июля на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Это 10-й день протестов в регионе после ареста бывшего губернатора Сергея Фургала. Митинг начался в 19.00 по местному времени (12.00 мск) и продлился почти до 22 часов.
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Здоровье
Медик рассказал о связи загара с простудными заболеваниями
Как отмечает специалист, у них загар не может сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого светлокожие люди получают солнечный ожог, что грозит мутациями в клетках и развитием меланомы - распространенного кожного заболевания, пишет iz.ru.
Shraibikus News 04:42
Здоровье
Коронавирус в России и на Алтае: коротко о ситуации на 20 июля
Общее число умерших от коронавируса в России превысило 12,3 тыс. человек.
Бийский рабочий 19 июля в 21:00
Происшествия
В Академии МЧС Железногорска 43 курсанта заразились коронавирусом
Блохин добавил, что остальные курсанты остались в академии, где имеются все условия для оказания необходимой медпомощи.
RuNews24.ru 07:15
Культура
Театральная премия«Золотая Маска» перенесена на 30 октября
Ореанда-Новости 07:59
Общество
Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского
Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 15:35
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
Здоровье
Профильный комитет ЗС рекомендовал принять во втором чтении законопроект о выплатах на детей в возрасте от 16 до 18 лет
Иркутская область, НИА-Байкал – Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области рекомендовал принять во втором чтении проект закона, предусматривающий единовременные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.
НИА-Байкал вчера в 03:32
Космос
Астронавты NASA завершили второй за неделю выход в открытый космос
Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС).
ТАСС 13:44
Авто
Производство нового тягача класса Euro 6 начнется в ноябре на «КамАЗе»
Серийное производство тягача Mercedes-Benz Actros с двигателем экологического класса «Евро-6» начнется на заводе «Даймлер КамАЗ Рус» в Набережных Челнах в ноябре 2020 года.
Автоновости дня 15:05
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона
Национальная служба новостей вчера в 15:40
Культура
Создатель «Дэдпула» заявил, что третьего фильма может не быть
Американский автор комиксов Роб Лайфилд заявил, что третья полнометражная экранизация его книг из серии «Дэдпул», возможно, не выйдет.
News.ru 03:53
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
Финансы
Убытки европейских банков по кредитам могут достичь €800 млрд
Из-за пандемии коронавируса убытки европейских банков по кредитам в ближайшие три года могут составить €800 млрд, а потери выручки могут достичь €30 млрд.
Коммерсантъ 06:59
Общество
В США умер армянский певец Борис Давидян
В США в возрасте 71 года умер известный армянский исполнитель Борис Давидян.
Дни24 07:58
Футбол
Арбитр Федотов: Кашшаи нужно оправдать VAR-ассистента матча «Зенит» — «Спартак»
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал слова руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи, который поделился мнением о падении нападающего «Спартака» Александра Соболева в штрафной «Зенита» в матче 1/2 финала Кубка России (1:2) после единоборства с полузащитником петербургского клуба Юрием Жирковым.
Чемпионат 16:30
Футбол
Тульский «Арсенал» хочет подписать полузащитника «Тамбова» Костюкова
Хавбек Михаил Костюков этим летом может покинуть «Тамбов». У 28-летнего футболиста появился вариант продолжения карьеры в другом клубе РПЛ.
Bookmaker-ratings.ru 05:41
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Онлайн-встречу с жителями Охи проведет сегодня Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проведет прямой эфир с жителями Охи сегодня, в 17:00.
АСТВ 21:43
Авто
Audi отзывает в России более 1,34 тыс. автомобилей
Под отзыв попали 1 тысяч 346 автомобилей Audi A4, A5, A6, Q5, выпущенных в 2018-2020 годах.
Evo-rus.com 09:46
Футбол
В заключительном туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Ахматом»
Игра пройдет на домашнем стадионе «черно-зеленых» В 30 туре РПЛ футбольный клуб «Краснодар» встретится с клубом «Ахмат» из Грозного.
Кубань-Информ 13:08
Здоровье
Разбираемся в «ешках»: как читать этикетки на продуктах, чтобы не попадаться на уловки маркетологов
В составе важен порядок слов Как должна выглядеть этикетка пищевых продуктов, определяет специальный технический регламент, отступать от которого добросовестный продавец не должен.
НГС24 21:00
Гаджеты
Дизайн монитора AOC U32U1 создан агентством Studio F. A. Porsche
Компания AOC представила монитор U32U1, дизайн которого создан агентством Studio F. A. Porsche.
iXBT.com 06:46
Общество
Банкет в честь вручения Нобелевской премии отменён из-за коронавируса
Банкет по случаю вручения Нобелевской премии, который был запланирован на декабрь 2020 года, отменён из-за пандемии коронавируса.
News.ru 13:55
Здоровье
Коронавирус. Саратовцев вновь могут штрафовать за отсутствие масок
На заседании пришли к выводу, что режим самоизоляции в регионе вновь придется продлить до 31 июля из-за отсутствия спада заболеваемости.
Новости Саратова 12:51
Наука
Разработки РОСНАНО вошли в Топ-100 лучших изобретений России
21.07.20202 Две разработки РОСНАНО вошли в сотню лучших изобретений России по версии Роспатента.
Портал Поиск 08:53
Кино
HBO приступила к работе над приквелом сериала «Игра престолов»
Телевизионная сеть HBO начала работу над лентой "Дом драконов", которая является приквелом сериала "Игра престолов", сообщают "Дни.ру".
Москва 24 10:08
Здоровье
В Бурятии от коронавируса за сутки излечились 42 человека
В Бурятии на утро 22 июля зарегистрировано 3786 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом – его выявили ещё у 19 человек (3767+19).
Информ Полис online 21:07
Здоровье
Онколог Смирнова рекомендовала пить воду для здоровья кишечника
ToDay News Ufa 05:11