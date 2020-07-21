Политика

ВедомостиВедомостиВрио губернатора Хабаровского края встретили митингом протеста

Жители Хабаровска вышли 21 июля на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Это 10-й день протестов в регионе после ареста бывшего губернатора Сергея Фургала. Митинг начался в 19.00 по местному времени (12.00 мск) и продлился почти до 22 часов.
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Врио губернатора Хабаровского края встретили митингом протеста

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Российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
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