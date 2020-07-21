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РБК
РБК

Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

О митинге под стенами здания правительства Хабаровского края сообщает и портал DVhab.ru. Журналисты издания отмечают, что протестующие выкрикивают «Дегтярева домой». Трансляция с акций протеста в Хабаровске ведется в официальном Instagram-аккаунте портала DVhab.В источнике
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Ведомости

Врио губернатора Хабаровского края встретили митингом протеста

Ведомости15:07
Дождь

«Дегтярев, выходи!» Хабаровск встретил нового губернатора митингами. Он не вышел к людям

Дождь09:29
Хабаров.today

Протестующие в Хабаровске устроили митинг перед белым домом и требуют встречи с Дегтяревым

Хабаров.today06:02
Znak.com

Хабаровчане встретили врио губернатора Михаила Дегтярева стихийным митингом

Znak.com06:52
Фонтанка.Ру

«На чужой край рот не разевай». Дегтярева встретили в Хабаровске митингом

Фонтанка.Ру06:27
Новая газета

«Руки прочь от нашего края!» Прямой эфир «Новой» с митинга в Хабаровске, жители края вышли на улицы против назначенного Кремлем губернатора

Новая газета06:10
РБК

Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

РБК07:14
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AMD представила мощные процессоры Ryzen 4000

Процессоры AMD Ryzen 4000 основаны на архитектуре Zen 2, выполнены по норме 7 нм техпроцесса, а также оснащены интегрированной графикой AMD Radeon, мощность которых находится на уровне начальных дискретных решений Nvidia.
AMD представила мощные процессоры Ryzen 4000
The GEEK15:15
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Захватчик автобуса в Луцке отпустил всех заложников и был задержан

Мужчина по имени Максим Кривош (Плохой), который утром 21 июля захватил междугородний рейсовый автобус с 20 пассажирами на Театральной станции в центре украинского города Луцка, отпустил всех заложников.
Инфо2414:51
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ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу

Группа ЧТПЗ (флагманские активы "Челябинский трубопрокатный завод" и "Первоуральский новотрубный завод") и "Загорский трубный завод" договорились создать промышленную группу для обеспечения предприятий ТЭК трубами и сопутствующей продукцией, сообщила глава пресс-службы ЧТПЗ Татьяна Черепанова.
Интерфакс08:24
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В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
РИА Новости05:34
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