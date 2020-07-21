Политика
РБКДегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
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Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ 14:54
Гаджеты
IPhone SE назван самым популярным iPhone на рынке США
Согласно отчету, приблизительно 65% потребителей выбирают iPhone 11, Pro и Pro Max.
Вечерний курьер 17:06
Общество
Работникам старше 40 лет дали ежегодный выходной для диспансеризации
Работникам в возрасте 40 лет и старше дадут гарантии по освобождению от работы на 1 рабочий день 1 раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
ИА Клерк.Ру 06:46
Музыка
Клип Little Big побил рекорд «Евровидения» по просмотрам на YouTube
Клип российской группы Little Big на песню Uno собрал рекордное количество просмотров на официальном YouTube-канале Евровидения.
iReactor вчера в 15:55
Футбол
«Челси» согласовал контракт с игроком «Байера» Хаверцом
Лондонский "Челси" согласовал контракт с полузащитником леверкузенского "Байера" Каем Хаверцом, сообщает The Athletic.
Газета.Ru вчера в 21:56
Общество
Аномальное тепло ожидает ряд регионов России
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru 21:34
Экономика
В России ужесточили выдачу кредиток
Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru 00:08
Армия и оружие
ВМФ испытает новые боевые контейнеры до конца лета
Телеканал 360° 19:00
Политика
Луцкого террориста выгнали из батальона «Азов» за извращения
Луцкий террорист Максим Кривош, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе, ранее проходил службу в неонацистском добровольческом батальоне «Азов».
Московский Комсомолец 19:16
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
Происшествия
14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго
14 человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго.
Lenta.ru 22:47
Единоборства
В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова
Бой между входящим в десятку тяжеловесов мира Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, который почти на 20 сантиметров уступает в росте сопернику, в формате турнира АСА 107, напомним, запланирован на грядущую пятницу, 24 апреля.
Кавказ Пост 21:54
Культура
Актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин скончался в 34 года
В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
Московский Комсомолец 14:42
Происшествия
СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала
Марина Горбачева и Максим Самойлов ранее представляли интересы признавшего свою вину и давшего показания против других фигурантов дела, включая Фургала, Николая Мистрюкова.
Ведомости 19:37
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Политика
Нидерланды хотят добить Россию в деле о крушении MH17
Как пояснила известный юрист Мария Ярмуш, решение по делу о крушении MH17 вообще не в компетенции ЕСПЧ.
Infox.ru 02:16
Футбол
«Милан» продлил контракт с тренером Пиоли
"Милан" продлил контракт с главным тренером команды Стефано Пиоли. Об этом сообщает пресс-служба "россонери".
Газета.Ru 20:41
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
LiveSport.ru вчера в 17:44
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Технологии
В РФ разработали приложение-радар для соблюдения социальной дистанции
Приложение для соблюдения социальной дистанции разработала компании из Перми IT-Rev.
РЕН ТВ 20:48
Политика
Чудовищное шоу: что не так с захватом луцкого террориста?
Ткачёв, как и многие другие эксперты, предполагает, что Зеленскому и его команде идею с захватом и освобождением заложников подсунули креативные пиарщики для спасения стремительно падающего рейтинга.
Rusvesna.su 21:08
Политика
В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией
«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия 22:34
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada
Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com 12:03
Здоровье
Глава Росздравнадзора сообщила о росте смертности в первом полугодии
В России зафиксирован рост смертности за шесть месяцев 2020 года, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Коммерсантъ 18:06
Авто
Эксперт дал семь простых советов по выбору подержанного автомобиля
Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев дал семь "коротких" советов по выбору автомобиля с пробегом, которые помогут сэкономить.
РИА Новости 21:52
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
В СК начали проверку в связи с исчезновением Ан-2 в Бурятии
Интерфакс вчера в 01:17