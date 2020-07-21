Политика

РБКРБКДегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
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Врио губернатора Хабаровского края встретили митингом протеста

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Протестующие в Хабаровске устроили митинг перед белым домом и требуют встречи с Дегтяревым

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«Дегтярев, выходи!» Хабаровск встретил нового губернатора митингами. Он не вышел к людям

Дождь09:29

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Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
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Газета.Ru вчера в 21:56
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Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
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Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
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14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго

14 человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго.
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Актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин скончался в 34 года

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По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
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В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией

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Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
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