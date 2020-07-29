Врио губернатора Михаил Дегтярев о том, как и чем он воздействует на хабаровчан Господин Дегтярев, заменивший арестованного по обвинению в организации заказных убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подвел итоги первой недели пребывания на Дальнем Востоке.

с чего всё началось

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсант". По словам врио главы региона, он уже начал диалог с митингующими.

Финансы Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1. 730

Общество Глава ДИТ о сценарии «Италия в руинах» и ошибках «Соцмониторинга» В беседе с РБК глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко прокомментировал эти инциденты и рассказал, как власти намерены развивать «Соцмониторинг».

Игры Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры. 597

Общество Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных. 101

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,6K

Политика AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. 162

Здоровье Калининград стал пилотным в изучении иммунитета к коронавирусу «Калининградская область вошла в число регионов, где стартует пилотный проект по научному исследованию, оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции», - сообщила Елена Бабура, руководитель Управление Роспотребнадзора по Калининградской области. 9

Шоу-бизнес Боярская тепло поздравила супруга с 38-летием Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская опубликовала в своем Instagram пост с поздравлениями в честь дня рождения своего мужа Максима Матвеева (состоят в браке с 2010 года). 8

Общество FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу. 144

Футбол РПЛ представила календарь на новый сезон Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.

Политика Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции. 3,5K

Общество В Хабаровске арестовали водителя «Фургаломобиля» В Хабаровске по ч. 6.1 ст. 20.2 КОАП (нарушение правил собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) на восемь суток арестовали Ростислава Буряка. 421

Происшествия Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове. 41

Политика Генпрокурор США: Россия может вмешаться в выборы президента 2020 года Как писал NEWS.ru, накануне голосования 2016 года многие американские СМИ и эксперты подозревали Трампа в связях с Россией, но за четыре года президентства политик не только сохранил санкции в отношении РФ, но и ужесточил. 4

Политика В Совфеде оправдали запрет статьи Путина в Китае Сенатор и китаист в эфире НСН рассказали, с чем может быть связан запрет Пекином статьи Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». 6

Общество Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%. 263

Происшествия Пропавшую 13 лет назад в Иркутске Audi нашли в Боснии Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, автомобиль Audi А6 1998 года выпуска с уничтоженными идентификационными номерами двигателя полиция нашла в Сараево. 1

Здоровье В Хакасии выявлено 16 новых носителей коронавируса Абакан, 29 июля 2020, 06:58 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 16 человек, сообщили ИА REGNUM 29 июля в правительстве региона. 176