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Дегтярёв заявил, что не разрешал чиновникам летать бизнес-классом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что не разрешал региональным чиновникам летать в командировки бизнес-классом. «С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелёты хабаровских чиновников бизнес-классом», — написал он в своём Telegram-канале.В источнике
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Дождь

Дегтярев назвал фейком отмену запрета на перелеты бизнес-классом для чиновников. Об этом говорится в проекте его постановления

Дождь04:05
Медиазона

Дегтярев назвал фейком документ, предлагающий разрешить чиновникам летать бизнес‑классом за бюджетные деньги

Медиазона04:28
Говорит Москва

Дегтярёв опроверг новость о якобы разрешённых им полётах в бизнес-классе

Говорит Москва03:12
Фонтанка.Ру

В администрации Хабаровского края ищут диверсантов, которые предлагают чиновникам летать бизнес-классом

Фонтанка.Ру04:46
РИА Новости

В Хабаровске проект о полетах бизнес-классом назвали аппаратной диверсией

РИА Новости02:28
ТАСС

Дегтярев заявил, что не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

ТАСС23:48
Znak.com

Дегтярев заявил, что не собирается разрешать чиновникам летать бизнес-классом

Znak.com22:40

Вашингтон обвинили в «объявлении экономической войны» Евросоюзу

В свою очередь глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес назвал угрозы сенаторов США неприемлемым шантажом и призвал ФРГ и Евросоюз выступить единым фронтом против американских санкций в отношении "Северного потока-2", чтобы, по его словам, защитить суверенитет Европы, причем не только в энергетических вопросах, а также подумать об ответных мерах.
Вести.Ruвчера в 11:45
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Звезда «Уральских пельменей» вернется на завод из-за безденежья

Актер и участник проекта «Уральские пельмени» Роман Постовалов в одном из интервью признался, что если его финансовое положение не придет в норму, он вынужден будет вернуться на завод.
Территория новостейвчера в 08:33
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В Екатеринбурге горожане вышли на акцию в поддержку жителей Хабаровска

В Екатеринбурге на Октябрьской площади напротив Драматического театра горожане собрались поддержать жителей Хабаровского края, которые с 11 июля протестуют из-за ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.
Екатеринбург Онлайн04:42

Пригожин объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что российские артисты отказались выступать на концертах в Белоруссии накануне президентских выборов, поскольку не хотят участвовать в «предвыборной кампании ни одного из кандидатов».
Lenta.ru19:07
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