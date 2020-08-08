Дегтярёв заявил, что не разрешал чиновникам летать бизнес-классом
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что не разрешал региональным чиновникам летать в командировки бизнес-классом. «С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелёты хабаровских чиновников бизнес-классом», — написал он в своём Telegram-канале.В источнике
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