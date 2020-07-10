Общество
Российская газетаДействие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. Речь идет только о тех документах, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля.
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с чего всё началось
Приказом МВД России от 9 июня 2020 г. № 410 определено, что замена водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно.МВД медиа09:28
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