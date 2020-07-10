Приказом МВД России от 9 июня 2020 г. № 410 определено, что замена водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно.

с чего всё началось

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. Речь идет только о тех документах, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля.

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

Футбол Орлов ответил на критику Уткина в адрес «Зенита» Орлов не понимает, как победа клуба зависела от количества потраченных денег, ведь не всегда становятся чемпионами команды с огромными бюджетами. 1

Космос Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс Только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно отправили миссии на орбиту Красной планеты, в то время как Китай готовится к запуску своего первого марсохода в конце этого месяца. 6

Происшествия Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести. 12

Общество Пулково сообщил о готовности к возобновлению международных рейсов Петербургский аэропорт Пулково выразил готовность возобновить международные рейсы. Воздушная гавань ожидает официального разрешения властей.

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавнее высказывание Владимира Жириновского по ситуации с задержанием Сергея Фургала (занимает должность губернатора Хабаровского края). 564

Политика Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". 158

Авто Автоконцерн Kia выпустил гибридную версию кроссовера Sorento Компания KIA начала серийное производство гибридной версии кроссовера KIA Sorento нового поколения для европейского рынка. 7

Политика Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше. 134

Политика РПЦ отреагировала на решение Турции по собору Святой Софии Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и разрешил снова использовать его как мечеть. 11

Хоккей Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.

Авто Toyota оказалась лидером среди самых популярных моделей в мире На первом месте в рейтинге оказалась Toyota Corolla – всего было продано 1,2 миллиона моделей.

Футбол «Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании Мадридский "Реал" обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба.

Экономика Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. 110

Армия и оружие Президент Украины обсудил с Минобороны Турции торговое сотрудничество Президент Украины Владимир Зеленский и Минобороны Турции Хулуси Акар обсудили торговое сотрудничество.

Политика МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.