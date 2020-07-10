Коронавирус
Российская газетаДействие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. Речь идет только о тех документах, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Почему водителям не надо торопиться менять «права», истекшие во время самоизоляции
АвтоВзглядвчера в 06:55
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Evo-rus.com 03:02
Армия и оружие
«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией
«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер вчера в 01:55
Происшествия
В МИД опровергли информацию о «минировании» здания
В МИД РФ не подтвердили появившиеся в СМИ сообщения о "минировании" здания, пояснив, что в министерстве проходят рутинные проверочные мероприятия.
РИА Новости 10:45
Политика
Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью
РИА Новости 10:46
Политика
Козак оценил заявление Киева о неактуальности Минских соглашений
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва ждёт от Киева официальных данных о дальнейшем участии Украины в Минских соглашениях.
RT на русском 09:40
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
Общество
Названо число умерших от коронавируса в России в мае
В России в мае умерли почти 173 тысячи человек. Смертность в стране, согласно статистике, оказалась на 11,9% выше, чем в мае 2019 года.
BFM.ru 10:37
Происшествия
Замначальника нижегородского ГУ ФСИН заподозрили в получении откатов
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области полковника Евгения Сычева и начальника отдела по оплате труда полковника Степана Вахонина задержали 9 июля по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ 09:02
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Общество
Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве
Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:14
Общество
Храм Гроба Господня снова закрыли из-за коронавируса
Православие и Мир 09:23
Политика
В России разъяснили условия возобновления рейсов за границу
Собеседник агентства разъяснил, что соглашения о воздушном сообщении заключены с каждой страной Европейского союза и подразумевают возможность запуска полетов именно в каждую из них по отдельности, а не во все сразу.
Lenta.ru 10:45
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Общество
В Петербурге на школу повесили ЛГБТ-флаг
Общественная служба новостей 08:23
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Наука
Кольца деревьев подтвердили аномальные изменения климата в 20 веке
Специалисты изучили годичные кольца на срезах многовековых деревьев.
Live24 06:52
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Здоровье
Больные в COVID-госпитале Екатеринбурга ждут приема на улице
Пациенты поликлиники №14 в Екатеринбурге в больнице, которая специализируется на больных коронавирусом, ждут приема на улице.
URA.Ru 08:48
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Авто
Audi презентовала новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron
На каждой оси расположен электродвигатель, которые суммарно выдают 306 л.с. На одном заряде Audi Q4 Sportback e-tron проедет свыше 450 км. Максимальная скорость электрического кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч, в разгон до первой «сотни» будет за 6,3 сек.
Tvoe-avto.com 08 июля в 15:35
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
RT на русском 07:57
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
Экономика
РЭУ: благополучные регионы пострадают от пандемии больше проблемных
Специалисты РЭУ имени Г. В. Плеханова проанализировали, как пандемия отразится на бюджете российских регионов.
Коммерсантъ 01:20
Политика
Лукашенко высказался за обновление конституции Белоруссии
Улучшения страны необходимо начинать с конституции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 июля на встрече с коллективами крупнейших СМИ, сообщает информагентство БелТА.
ИА Красная Весна вчера в 16:29
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02