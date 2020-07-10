Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаДействие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. Речь идет только о тех документах, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля.
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Действие просроченных водительских прав продлили до конца 2020 года

Известия10:37

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

Российская газета08:57

В РФ продлили действие просроченных паспортов и водительских прав

URA.Ru09:59

Действие просроченных во время самоизоляции водительских прав продлили до конца года

Телеканал 360°09:55

Водительские права с истекшим сроком можно будет заменить до конца года

ТК Звезда09:39

В России просроченные водительские права будут действовать до конца года

РИА Новости10:07

Почему водителям не надо торопиться менять «права», истекшие во время самоизоляции

АвтоВзглядвчера в 06:55
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Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
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Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life

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Армия и оружие

«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией

«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
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В МИД опровергли информацию о «минировании» здания

В МИД РФ не подтвердили появившиеся в СМИ сообщения о "минировании" здания, пояснив, что в министерстве проходят рутинные проверочные мероприятия.
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Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью

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Козак оценил заявление Киева о неактуальности Минских соглашений

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва ждёт от Киева официальных данных о дальнейшем участии Украины в Минских соглашениях.
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Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

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Общество

Названо число умерших от коронавируса в России в мае

В России в мае умерли почти 173 тысячи человек. Смертность в стране, согласно статистике, оказалась на 11,9% выше, чем в мае 2019 года.
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Происшествия

Замначальника нижегородского ГУ ФСИН заподозрили в получении откатов

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области полковника Евгения Сычева и начальника отдела по оплате труда полковника Степана Вахонина задержали 9 июля по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
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Звезда фильма «Миссия невыполнима» пожаловалась на Тома Круза

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Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
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Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве

Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
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Храм Гроба Господня снова закрыли из-за коронавируса

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В России разъяснили условия возобновления рейсов за границу

Собеседник агентства разъяснил, что соглашения о воздушном сообщении заключены с каждой страной Европейского союза и подразумевают возможность запуска полетов именно в каждую из них по отдельности, а не во все сразу.
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Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
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Общество

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В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
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Наука

Кольца деревьев подтвердили аномальные изменения климата в 20 веке

Специалисты изучили годичные кольца на срезах многовековых деревьев.
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В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
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Здоровье

Больные в COVID-госпитале Екатеринбурга ждут приема на улице

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Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма

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МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
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В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
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Экономика

РЭУ: благополучные регионы пострадают от пандемии больше проблемных

Специалисты РЭУ имени Г. В. Плеханова проанализировали, как пандемия отразится на бюджете российских регионов.
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Лукашенко высказался за обновление конституции Белоруссии

Улучшения страны необходимо начинать с конституции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 июля на встрече с коллективами крупнейших СМИ, сообщает информагентство БелТА.
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На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
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