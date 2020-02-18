Политика
ТАССДействие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта
"Действующее законодательство РФ допускает использование для граждан Украины любого из названных в соглашении документов [включая внутренние паспорта] для въезда в Россию, пребывания и получения государственных услуг в сфере миграции", - сказали в пресс-центре МВД, отвечая на запрос ТАСС о том, будут ли внутренние паспорта по-прежнему признаваться в РФ после 1 марта.
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с чего всё началось
Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.ТАСС18:34
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