Политика

Красная веснаКрасная веснаДействия США дали Ирану право сокращать обязательства по СВПД — МИД РФ

Сокращение Ираном своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) является вынужденной реакцией на политику «максимального давления» со стороны США, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 27 сентября в ходе пресс-конференции.
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