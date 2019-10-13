Политика
REGNUMДействия США против Ирана, Венесуэлы и КНР укрепили экономику России
По данным издания, некоторые политические шаги Вашингтона были на руку России, особенно её энергетическому сектору. К примеру, США ввели санкции против Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла.
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Политика
РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины
В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Газета.Ru вчера в 13:57
Футбол
Манчини вышел на Евро с Италией, Рамос установил рекорд
Свой шанс выйти на Евро-2020 грузины упустили еще в начале отборочного цикла, когда уступили всем потенциальным соперникам за путевку: Швейцарии, Ирландии и Дании.
Спорт-Экспресс вчера в 17:35
Автоспорт
Первый ряд в Японии стал сюрпризом для Ferrari
Motorsport.com Россия вчера в 23:19
Происшествия
Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек
В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибли по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести.
РБК вчера в 19:42
Музыка
Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 11 октября в 08:22
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 11 октября в 05:06
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 11 октября в 04:06
Политика
Пристайко прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал разведение сил в Донбассе «горячей темой», которая вызывает много эмоций.
Политика Сегодня вчера в 14:18
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Авто
В Сети раскрыли все версии Kia Seltos для России
Информацию раскрыл один из официальных дилеров компании. Новый Kia Seltos позиционируется, как конкурент кроссоверу Hyundai Creta.
Tvoe-avto.com 11 октября в 03:26
Политика
Ещё четверых российских актёров включили в чёрный список на Украине
Список российских актёров, которые угрожают безопасности Украины, пополнили ещё четыре человека.
7 новостей вчера в 03:12
Политика
Путин заявил о разработке РСМД в ответ на действия США
Российская Федерация начнет разработку ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия Соединенных Штатов.
Известия 11 октября в 04:34
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Единоборства
Усик одержал победу в дебютном поединке в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал досрочную победу в дебютном поединке в тяжелой весовой категории.
Российская газета 01:19
Происшествия
Бельгийскую принцессу арестовали в Лондоне за поддержку экоактивистов
В Лондоне полицейские арестовали бельгийскую принцессу Эсмеральду, участвовавшую в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади.
РБК 00:22
Шоу-бизнес
Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией
OAnews 10 октября в 07:09
Шоу-бизнес
Бабкина заявила, что испытывает новые чувства к молодому возлюбленному
Телепрограмма вчера в 12:59
Культура
Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой
ИнфоСМИ 11 октября в 15:31
Футбол
Мэддисон пропустит матчи сборной Англии из-за болезни
Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон пропустит матчи сборной Англии против Чехии (11 октября) и Болгарии (14 октября) в рамках отбора Евро-2020.
Sports.ru 10 октября в 06:16
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон уволила свою самую преданную помощницу
Вся Британия в буквальном смысле замерла в недоумении, ведь герцогиня Кембриджская – Кейт Миддлтон – уволила только что вернувшуюся из свадебного путешествия Софи Агнью, которая была ее самой преданной помощницей и частенько выступала в роли такой себе палочки-выручалочки, помогая разобраться в самых трудных ситуациях.
Bimru.ru 02:16
Политика
Премьер-министр Канады пришёл на предвыборный митинг в бронежилете
Говорит Москва 02:27
Армия и оружие
В США назвали главную цель России в Европе в случае глобальной войны
Главной целью российской атомной подлодки проекта «Ясень» в Европе в случае крупномасштабного конфликта вероятно станет немецкий портовый город Бремерхафен, расположенный на северо-западе страны.
Известия 02:54
Религия
Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября
Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.
Волгоградская правда вчера в 23:38
Космос
В обсерватории Пущино установят телескоп под названием «Миллиметрон»
Главной задачей «Миллиметрона» станет обнаружение и исследование космических черных и белых дыр, кротовых нор, пульсаров, реликтового излучения, а также изучение структуры Вселенной.
Live24 02:04
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Авто
Geely представила обновлённый кроссовер Geely Emgrand X7
Китайский кроссовер Geely Vision X6 (в России известен как Geely Emgrand X7) пережил четвертый, самый масштабный рестайлинг в своей жизни.
Автоновости дня 10 октября в 04:17