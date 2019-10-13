Политика

REGNUMREGNUMДействия США против Ирана, Венесуэлы и КНР укрепили экономику России

По данным издания, некоторые политические шаги Вашингтона были на руку России, особенно её энергетическому сектору. К примеру, США ввели санкции против Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла.
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СМИ сообщили о ненамеренной помощи США в укреплении российской экономики

РБК01:48

СМИ: санкции США увеличили влияние России в мире

URA.Ruвчера в 23:57

Американский журнал рассказал о невольной помощи США экономике РФ

News.ruвчера в 21:20

Названы случайно усилившие экономику России решения США

Lenta.ruвчера в 22:55

Аналитики: США ненамеренно укрепили российскую экономику

РЕН ТВвчера в 21:33

Американские СМИ рассказали о ненамеренной помощи США экономике России

Известиявчера в 23:29

National Interest рассказал, как США случайно помогли России стать сильнее

РИА Новостивчера в 20:29
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 03:02, Вашингтон
Политика

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Свой шанс выйти на Евро-2020 грузины упустили еще в начале отборочного цикла, когда уступили всем потенциальным соперникам за путевку: Швейцарии, Ирландии и Дании.
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Первый ряд в Японии стал сюрпризом для Ferrari

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Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек

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Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет

Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
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Шоу-бизнес

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В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 11 октября в 05:06
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РБК 11 октября в 04:06
Политика

Пристайко прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе

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В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины

В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
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В Сети раскрыли все версии Kia Seltos для России

Информацию раскрыл один из официальных дилеров компании. Новый Kia Seltos позиционируется, как конкурент кроссоверу Hyundai Creta.
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Политика

Ещё четверых российских актёров включили в чёрный список на Украине

Список российских актёров, которые угрожают безопасности Украины, пополнили ещё четыре человека.
7 новостей вчера в 03:12
Политика

Путин заявил о разработке РСМД в ответ на действия США

Российская Федерация начнет разработку ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия Соединенных Штатов.
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Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Политика

В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни

В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Бельгийскую принцессу арестовали в Лондоне за поддержку экоактивистов

В Лондоне полицейские арестовали бельгийскую принцессу Эсмеральду, участвовавшую в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади.
РБК 00:22
Шоу-бизнес

Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией

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Премьер-министр Канады пришёл на предвыборный митинг в бронежилете

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В США назвали главную цель России в Европе в случае глобальной войны

Главной целью российской атомной подлодки проекта «Ясень» в Европе в случае крупномасштабного конфликта вероятно станет немецкий портовый город Бремерхафен, расположенный на северо-западе страны.
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Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября

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В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

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