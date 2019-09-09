Политика

ДождьДождьДействующие главы регионов лидируют на всех выборах губернаторов

Подсчет протоколов во всех регионах продолжается. Источник Дождя, близкий к Кремлю, ранее сообщил, что согласно данным экзит-полов на выборах губернаторов вторых туров не будет. В частности, удается избраться губернаторам Сахалина, Алтая и поволжских регионов, у которых могли быть проблемы.
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Руководителей 17 регионов выберут в России 8 сентября

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