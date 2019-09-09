Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыДействующие губернаторы лидируют на всех выборах глав регионов

8 сентября губернаторов выбирали в 16 регионах РФ Действующие губернаторы лидируют на всех выборах глав регионов, которые прошли 8 сентября, об этом говорят данные Центризбиркома. Губернаторов в единый день голосования выбирали в 16 регионах РФ.
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