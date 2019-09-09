Политика
Аргументы и ФактыДействующие губернаторы лидируют на всех выборах глав регионов
8 сентября губернаторов выбирали в 16 регионах РФ Действующие губернаторы лидируют на всех выборах глав регионов, которые прошли 8 сентября, об этом говорят данные Центризбиркома. Губернаторов в единый день голосования выбирали в 16 регионах РФ.
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Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru 03:50
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Разведка США вывезла своего «главного шпиона» в России в 2017 году
Соединенные Штаты Америки забрали своего «главного шпиона» из Российской Федерации в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете министра иностранных дел Сергея Лаврова и бывшего тогда послом России в США Сергея Кисляка.
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В Британии супруги нашли странное существо с клыками и клювом
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Школьники поймали педофила в Подмосковье
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Клубы АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией
Напомним, что Дзюба неоднократно признавался в своем желании перейти в клуб английской премьер-лиги.
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ЦИК Татарстана подвел итоги выборов в Госсовет РТ
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Молдавский депутат рассказал об «ударе в спину» России
Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя рассказал в фейсбуке про "удар в спину" РФ после предоставления Молдавии скидки на газ.
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В результате детонации снарядов погиб боевик ВСУ
Сегодня, 9 сентября, боевики ВСУ совершили попытку сброса с беспилотного летательного аппарата самодельного зажигательного снаряда, что привело к пожару и детонации снарядов.
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По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
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Nintendo запатентовала сгибающиеся контроллеры Joy-Con
По данным патентного ведомства США, японская корпорация зарегистрировала заявку на модель «гибких» контроллеров Joy-Con.
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Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе
Лучшим тренером августа в ФНЛ по версии Футбольной национальной лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.
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Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Происшествия
В Нижнем Тагиле судят троих полицейских за пытки
Новые Известия 11:56
Происшествия
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево
Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости 05:55
Наука
Древний континент обнаружили под современной Европой
Ученые выяснили, что образовавшийся почти четверть миллиарда лет назад континент сейчас буквально находится под Европой.
ТВ Центр 09:14
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Кино
Умер актер из фильмов Сталлоне и Чака Норриса Джон Уэсли
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Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.
Коммерсантъ 07:32
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Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
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«Каро» откроет в своих кинотеатрах магазины с комиксами
Sostav.ru 02:55
Игры
Дебютный трейлер Resident Evil: Project Resistance
Capcom опубликовала дебютный трейлер новой игры из серии Resident Evil под названием Project Resistance.
Cyber.sports.ru 11:04
Происшествия
Росгвардия задержала альпиниста за ограбление московского офиса
В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник в одно из офисных зданий при помощи альпинистского снаряжения.
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Происшествия
В Чувашии школьный автобус попал в ДТП
РИА Новости 09:21