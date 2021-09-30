"Переговоры о поставках природного газа в Молдавию продолжаются. Чтобы не прерывать поставку газа на короткий срок, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между Молдавией и "Газпромом" на один месяц", — написал Спыну в Facebook.
Глава профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков отметил, что пациенты с COVID-19 не обращаются вовремя к врачу, потому что изменившиеся симптомы коронавируса на первых этапах легко спутать с гриппом или ОРВИ.
Тверской суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела Марины Раковой: управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максима Инкина, управляющего директора дивизиона Евгения Зака, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.
В новую эпоху войн, которая наступила по причине значительных технологических достижений, современные межгосударственные конфликты, скорее всего, обретут форму нападений на важнейшие объекты инфраструктуры противника, нежели традиционных наступлений на поле боя.
Сегмент офисной недвижимости Москвы развивается опережающими темпами по объему нового строительства и спросу на аренду площадей, говорится в отчете компании Cushman & Wakefield об итогах третьего квартала 2021 года.