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Действующий контракт Молдавии с «Газпромом» продлен на месяц

Действующий контракт на поставку газа в Молдавию до завершения переговоров о новом контракте с "Газпромом" продлен на один месяц.
Интерфакс
"Молдовагаз" с лета 2020 года обсуждает с российской компанией трехлетнее соглашение на поставку сырья, но переговоры пока не завершились.
РИА Новости
"Переговоры о поставках природного газа в Молдавию продолжаются. Чтобы не прерывать поставку газа на короткий срок, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между Молдавией и "Газпромом" на один месяц", — написал Спыну в Facebook.
РИА Новости
По итогам переговоров будут согласованы цены на газ для Молдавии и принято окончательное решение о продлении договора.
Интерфакс

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