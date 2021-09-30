"Переговоры о поставках природного газа в Молдавию продолжаются. Чтобы не прерывать поставку газа на короткий срок, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между Молдавией и "Газпромом" на один месяц", — написал Спыну в Facebook.
Правительство РФ предложило ограничить возможность получения господдержки в виде субсидий и бюджетных инвестиций компаниями, владельцы которых зарегистрированы в офшорах, соответствующий законопроект внесен в четверг в Госдуму.
При помощи инновационных статистических методов прогнозирования депрессивных симптомов ученые выяснили, что в 50-69 лет риск развития когнитивных нарушений был на 73 процента выше для тех людей, которые в молодости страдали депрессией.
Глава профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков отметил, что пациенты с COVID-19 не обращаются вовремя к врачу, потому что изменившиеся симптомы коронавируса на первых этапах легко спутать с гриппом или ОРВИ.