Политика
ВедомостиДействующий премьер Израиля впервые предстал перед судом
В Израиле 24 мая начался первый в истории страны суд над действующим премьер-министром. Биньямину Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.
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Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская газета 16:14
Общество
Михалков рассказал о кампании против «БесогонТВ»
Некоторым медийным персонам предлагали за деньги принять участие в информационной кампании против нового выпуска авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ», сообщили ТАСС в пресс-службе господина Михалкова.
Коммерсантъ 15:54
Шоу-бизнес
Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов
Певец Григорий Лепс ответил на заявление продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты оказались в "чудовищном положении" из-за пандемии.
РИА Новости 08:57
Происшествия
Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга
Задержанные после перестрелки на автостоянке на Каширском шоссе в Москве оказались приезжими из Оренбурга.
Вести.Ru 14:40
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
Здоровье
В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург
В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы.
Газета.Ru 16:13
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Общество
Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе
Полиция Вены застала президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой за столиком итальянского кафе после 23.00, в нарушение правил, в соответствии с которыми все рестораны из-за пандемии коронавируса должны быть закрыты в это время, сообщает газета Kronen Zeitung.
РИА Новости 14:50
Общество
Берлин предложил Москве помощь в уходе за больными COVID-19
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в берлинских клиниках пациентов, инфицированных COVID-19.
РИА Новости 16:52
Политика
Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым
"Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону.
Народные новости 03:21
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Футбол
«Ювентус» хочет выставить на трансфер Игуаина
Metaratings 13:31
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
Культура
Что смотреть онлайн 22 мая. Расписание трансляций
День В 14:00 в проекте # НаединесПушкинским пройдет лекция "Аллегории Маттиаса Герунга и Мельхиора Фезелена: нравоучительные эпизоды из библейской истории и античной мифологии" заведующего отделом искусства старых мастеров Вадима Садкова.
РИА Новости 21 мая в 17:00
Здоровье
Мясников назвал «реальное» число зараженных коронавирусом в России
По словам врача, за последние две недели в России набралось 130 тысяч инфицированных, у остальных в организме уже нет вируса.
Телеканал 360° 05:20
Недвижимость
Стоимость аренды жилья в крупных городах упала на 10% в апреле
В апреле 2020 года стоимость арендного жилья упала во всех крупных городах России, пишет газета «Известия».
Известия 15:00
Общество
Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени
Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
ТАСС 08:31
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 22 мая в 07:15
Общество
Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК 17:00
Футбол
Матч «Ливерпуля» с «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса
Российская газета 16:06
Энергетика
В США с марта добыча нефти снизилась на 20%
Статистика указывает, на протяжении нескольких месяцев в США постепенно поднимали добычу нефти, доведя в марте до пикового значения на уровне 13,24 миллиона баррелей в сутки.
Актуальные Новости вчера в 09:37
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
Футбол
Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»
В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.
LiveSport.ru 11:44
Общество
Общественница из Казани Ирина Волынец выступила против обязательной вакцинации детей
Общественница из Казани, председатель Центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец выступила против принятия закона об обязательной вакцинации детей.
Kazanfirst.ru 10:13
Армия и оружие
Тульские «Панцири-С1Э» сбили в Ливии турецкий беспилотник
Как сообщает Lenta.ru, ЗРПК находится на вооружении ливийской национальной армии.
Evo-rus.com 15:20
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Новой Зеландии
RT на русском 16:51
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Общество
Попова рассказала о показателе смертности в России за четыре месяца
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что показатель смертности в России за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем показатель смертности за аналогичный период прошлого года.
RT на русском 11:26