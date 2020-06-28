Политика
Деловое.ТВДействующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Действующий президент Польши Анджей Дуда прошел в следующий тур президентских выборов. В первом туре польский лидер набрал 45,73% голосов. На втором месте оказался оппонент Дуды мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
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Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Коммерсантъ вчера в 18:04
Происшествия
Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо
Российский актер театра, кино, ТВ и актер озвучки Владислав Третьяк напал на жену с ножом.
Российская газета 09:16
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Происшествия
Суд отказался заключать в СИЗО экс-помощника главы Россельхознадзора
Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.
РИА Новости 09:59
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Общество
Глава Минпросвещения назвал дату начала учебного года в школах
Учебный год в российских школах начнется 1 сентября, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Rambler News Service 08:10
Здоровье
Легкие при коронавирусе могут спасти дешевые лекарства
Заведующая кафедрой терапии факультета фундаментальной медицины МГУ, заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра, врач-кардиолог Яна Орлова рассказала о том, что самые популярные дешевые лекарства, которые зачастую есть в каждой аптечке, могут спасти легкие от фиброзных изменений.
Live24 06:30
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Здоровье
Россиянам назвали провоцирующие старение продукты
Россиянам назвали продукты, которые провоцируют преждевременное старение: в их числе переработанная еда, содержащая в себе минимум пять добавок — красители, консерванты, загустители, ароматизаторы и другие.
Lenta.ru вчера в 06:41
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 03:49
Авто
Представили обновлённый кроссовер Audi Q5
Обновленная версия Audi Q5 для рынка Европы официально представлена производителем.
Car.ru 07:56
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года
Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
Экономика
В России создадут резерв из 300 млн масок
Порядка 300 млн масок войдут в создаваемый в России резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".
ТАСС 08:27
Здоровье
В Свердловской области зарегистрировано ещё 214 случаев коронавируса
В Свердловской области за прошедшие сутки было выявлено ещё 214 случаев коронавируса.
Екатеринбург в эфире 04:25
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Политика
Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага
Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК вчера в 11:38
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты США над Черным морем
Российские истребители Су-27 поднялись в воздух для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Газета.Ru 08:54
Кино
Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»
Piter.tv вчера в 09:05
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета вчера в 06:30
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Авто
Xiaomi занята разработкой автомобиля
В Сети появилась информация о том, что китайский бренд Xiaomi занялся разработкой автомобиля.
Letnews.ru 03:24
Футбол
«Крылья Советов» представили игрокам Талалаева в роли главного тренера
Андрей Талалаев представлен футболистам "Крыльев Советов" в качестве главного тренера команды, сообщается на странице самарского клуба на странице в Instagram.
РИА Новости 05:51
Финансы
Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости 08:20
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
Общество
Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
Американская биофармацевтическая компания Gilead установила в развитых странах цену на лекарство ремдесивир, которое испытывают как возможное лечение от COVID-19, в размере 390 долларов за ампулу, сообщается на сайте компании.
РИА Новости 08:13
Происшествия
Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35