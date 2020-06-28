Действующий президент Польши Анджей Дуда прошел в следующий тур президентских выборов. В первом туре польский лидер набрал 45,73% голосов. На втором месте оказался оппонент Дуды мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

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