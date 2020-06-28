Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВДействующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Действующий президент Польши Анджей Дуда прошел в следующий тур президентских выборов. В первом туре польский лидер набрал 45,73% голосов. На втором месте оказался оппонент Дуды мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
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«Польшие» ожидания: республику может возглавить мэр Варшавы

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Дуда и Тшасковский выходят во второй тур выборов президента Польши

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Во второй тур президентских выборов в Польше вышли Анджей Дуда и Рафал Тшасковский

Коммерсантъ03:13

Избирком Польши обработал 99,7% бюллетеней на президентских выборах

ТАСС04:27
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Президентские выборы в Польше: будет второй тур

КП - Беларусь01:59
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 09:07, Ашберн
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ВЦИОМ объяснил публикацию данных экзитполов голосования по Конституции

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в эфире Business FM выразила сожаление, что ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов, и пояснила, что в законе о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию не прописан запрет на публикацию промежуточных итогов.
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Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Политика

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Экономика

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Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
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Дело сестер Хачатурян пополнилось новыми томами

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Общество

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Эндокринолог ожидает роста числа диабетиков после пандемии в России

Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Чёрным морем

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Газета.Ru 03:27
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Армия и оружие

Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России

В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
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Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля.
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

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Автоспорт

«Мерседес» представил новую ливрею болида в знак борьбы против расизма

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Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
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Происшествия

Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных

Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
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Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

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Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

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Аксенов запустил второй водовод для снабжения Симферополя

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Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

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Газета.Ru 02:19
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Общество

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Происшествия

Историк Соколов устроил истерику в суде

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Компания Microsoft выпустила новую утилиту Windows File Recovery.
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Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
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Политика

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США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО

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РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО

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Польский политический деятель, президент Польши с 6 августа 2015 года. 24 мая 2015 года избран главой польского государства.
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