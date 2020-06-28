Действующий президент Польши Анджей Дуда прошел в следующий тур президентских выборов. В первом туре польский лидер набрал 45,73% голосов. На втором месте оказался оппонент Дуды мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Политика ВЦИОМ объяснил публикацию данных экзитполов голосования по Конституции Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в эфире Business FM выразила сожаление, что ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов, и пояснила, что в законе о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию не прописан запрет на публикацию промежуточных итогов. 4

Технологии Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне Как напомнил эксперт, если отключить геолокацию, то можно увеличить период функционирования устройства от аккумулятора. 176

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 457

Политика Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 406

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 1K

Общество Токаев поручил проработать возможность введения жёсткого карантина «С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жёсткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте — мае текущего года», — приводит РИА Новости слова Токаева. 1

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Общество Греф высказался о претензиях Михалкова Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон". 123

Армия и оружие Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов. 7

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Происшествия Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня. 2

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