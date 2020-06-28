Политика
ИнтерфаксДействующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Ранее выход во второй тур Дуды и Тшасковского "предсказал" социологический опрос Ipsos. Явка составила почти 63%, что является одним из самых высоких показателей за историю выборов в Польше. Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
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«Дуда против всех»: что изменится в Польше после президентских выборов
Евразия.Эксперт26 июня в 01:55
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 07:37, Ашберн
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 26 июня в 09:55
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
Политика
Песков оценил решение ПФР о перечислении выплат на детей с 1 июля
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин предложил сделать выплаты в размере 5 000 рублей на детей в возрасте до трех лет, а также единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 07:17
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
Здоровье
В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом
Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 05:04
Общество
Лавров: коронавирусом заразились около 40 дипломатов, один умер
Около 40 российских дипломатов заразились коронавирусом, один скончался, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.
Коммерсантъ 05:34
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 30 июня до 69,95 рубля
Банк России установил на 30 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,9513 рубля, что на 82,3 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:45
Политика
В Германии ждут решения США по санкциям против «Северного потока — 2»
В кабмине ФРГ ожидают окончательного решения конгресса США по санкциям против "Северного потока 2", отношение к экстерриториальным санкциям остается неизменным, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
РИА Новости 07:19
Игры
Кодзима работает над Death Stranding 2?
Городской портал Новый Нижний вчера в 11:00
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Происшествия
В Хельсинки один человек пострадал при взрыве в театре
В столице Финляндии произошел взрыв в Городском театре Хельсинки, пострадал один человек, сообщили в полиции.
Интерфакс 07:15
Авто
Компания УАЗ отказалась от проекта «Русский Прадо»
Проект обновленного УАЗ "Патриот", который известен под прозвищем "Русский Прадо", реализован не будет.
Новые автомобили 26 июня в 10:24
Общество
В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»
Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М".
РБК 06:09
Общество
На российско-китайской границе медведи подрались и сломали фотоловушку
В Еврейской автономной области, на границе с Китаем два бурых медведя подрались, сломали фотоловушку и попали на видео.
Вести.Ru 05:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
Гаджеты
Доступные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут представлены 30 июня
Малазийское отделение компании Xiaomi через свою страницу в социальной сети Facebook сообщило, что новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут официально представлены 30 июня.
3DNews 05:32
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Происшествия
Убивший малолетнего внука житель Урала избежал уголовного наказания
В Свердловской области суд освободил от уголовной ответственности жителя местной деревни, который был задержан за убийство двухлетнего внука и похищение еще двоих.
VSE42.RU 06:41
Общество
Супруги из США отпугнули протестующих от своего дома, угрожая оружием
В Сент-Луисе супруги-юристы отогнали толпу демонстрантов от своего дома, угрожая тем автоматом и пистолетом.
Московский Комсомолец 06:28
Политика
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Политика
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru вчера в 10:08
Энергетика
Shell из-за кризиса сократила расходы на бурение в российских СП
Англо-голландский нефтегазовый концерн Shell сократил глобальные капзатраты в 2020 году из-за кризиса на 20%, оптимизация расходов коснулась и деятельности в России.
ТАСС 06:50
Общество
Российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля
С 28 марта в России действовал режим "нерабочих дней" из-за распространения в стране COVID-19.
Интерфакс 05:59