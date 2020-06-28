Ранее выход во второй тур Дуды и Тшасковского "предсказал" социологический опрос Ipsos. Явка составила почти 63%, что является одним из самых высоких показателей за историю выборов в Польше. Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

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