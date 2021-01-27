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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Декабрьская инфляция в бедных регионах была заметно выше, чем в богатых

Хотя на инфляцию 2020 года во всех регионах России влияли примерно одни и те же силы, декабрьский результат получился в них существенно разным.В источнике
Комсомольская правда
FreeNews-Volga
URA.Ru
Бизнес журнал
Коммерсантъ
КП - Рязань
Телеканал 360°
Go64.ru
Взгляд-инфо
ПРАЙМ
С чего всё началось
Коммерсантъ

Декабрьская инфляция в бедных регионах была заметно выше, чем в богатых

Декабрьская инфляция в бедных регионах была заметно выше, чем в богатых Хотя на инфляцию 2020 года во всех регионах России влияли примерно одни и те же силы, декабрьский результат получился в них существенно разным.
Коммерсантъ16:38
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Go64.ru

Регион стал лидером по росту цен

Go64.ru04:34
Давыдов.Индекс

Декабрьская инфляция в бедных регионах сильно обогнала инфляцию в богатых

Давыдов.Индекс04:53
Комсомольская правда

Инфляция в бедных регионах России в декабре оказалась выше, чем в богатых

Комсомольская правда05:27
ПРАЙМ

Декабрьская инфляция в бедных регионах оказалась выше, чем в богатых

ПРАЙМ04:24
URA.Ru

ЦБ: в бедных регионах цены росли быстрее, чем в богатых

URA.Ru03:47
Телеканал 360°

Центробанк назвал регионы, где больше всего росли цены в конце 2020 года

Телеканал 360°01:23
Коммерсантъ

Декабрьская инфляция в бедных регионах была заметно выше, чем в богатых

Коммерсантъ16:38

Дочь Славиной сообщила о вызове на допрос после акции протеста

Сотрудники полиции пришли в квартиру журналиста нижегородского издания Koza.Press Маргариты Мурахтаевой, чтобы вручить ей повестку на допрос после несогласованной акции протеста 23 января в Нижнем Новгороде.
РБК04:27

Соцсети в РФ удаляют призывы к детям об участии в несогласованных акциях

В связи с появлением новых призывов к участию в несанкционированных акциях администрациям соцсетей в России направлены уведомления о необходимости удаления запрещенной информации, соцсети начали удалять такие призывы, сообщается на сайте Роскомнадзора.
РИАМО05:31

Риски ускорения годовой инфляции возрастают

Судя по всему, возрастают риски того, что годовая инфляция продолжит ускоряться до уровня 5,5% г/г в январе, что не только вынудит ЦБ придерживаться более жесткой риторики на заседании по ставке 12 февраля, но также будет стимулировать опасения рынка по поводу того, что процентные ставки достигли дна; подобные ожидания могут стимулировать повышение спроса выше ожидаемого диапазона.
ПРАЙМ04:13