Риски ускорения годовой инфляции возрастают

Судя по всему, возрастают риски того, что годовая инфляция продолжит ускоряться до уровня 5,5% г/г в январе, что не только вынудит ЦБ придерживаться более жесткой риторики на заседании по ставке 12 февраля, но также будет стимулировать опасения рынка по поводу того, что процентные ставки достигли дна; подобные ожидания могут стимулировать повышение спроса выше ожидаемого диапазона.