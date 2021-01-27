Декабрьская инфляция в бедных регионах была заметно выше, чем в богатых
Хотя на инфляцию 2020 года во всех регионах России влияли примерно одни и те же силы, декабрьский результат получился в них существенно разным.В источнике
С чего всё началось
Декабрьская инфляция в бедных регионах была заметно выше, чем в богатых
Декабрьская инфляция в бедных регионах была заметно выше, чем в богатых Хотя на инфляцию 2020 года во всех регионах России влияли примерно одни и те же силы, декабрьский результат получился в них существенно разным.
Коммерсантъ16:38
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