Декларацию об ответственном отношении к клиентам подписали фитнес-клубы из 50 регионов РФ
Свыше 600 фитнес-клубов из 50 регионов России подписали декларацию об ответственном отношении к клиентам, сообщила в воскресенье ТАСС президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.В источнике
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Российские фитнес-клубы подписали декларацию об ответственном отношении к клиентам
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Центральная Служба Новостей01:42