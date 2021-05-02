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Декларацию об ответственном отношении к клиентам подписали фитнес-клубы из 50 регионов РФ

Свыше 600 фитнес-клубов из 50 регионов России подписали декларацию об ответственном отношении к клиентам, сообщила в воскресенье ТАСС президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.В источнике
РБК
Экономика сегодня
Газета.Ru
Уралинформбюро

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Фитнес-клубы договорились забирать клиентов разорившихся конкурентов

Уралинформбюро03:03

Декларацию об ответственном отношении к клиентам подписали фитнес-клубы из 50 регионов РФ

ТАСС23:06

Российские фитнес-клубы подписали декларацию об ответственном отношении к клиентам

Экономика сегодня02:28

640 фитнес-клубов смогли договориться обслуживать клиентов ушедших игроков за свой счет

Центральная Служба Новостей01:42

640 фитнес-клубов договорились дообслуживать клиентов ушедших игроков за свой счет

Коммерсантъ23:26

Фитнес-клубам предложили брать клиентов разорившихся конкурентов

Газета.Ru02:54

Фитнес-клубы предложили договориться о клиентах разорившихся конкурентов

РБК22:00
Интересное

МИД КНДР пообещал ответить на враждебную политику США по отношению к Пхеньяну

КНДР считает, что администрация президента США Джо Байдена настроена на продолжение враждебной политики в отношении Пхеньяна, в связи с чем северокорейская сторона будет вынуждена принять ответные меры.
ТАСС20:37

Россия перебросит в Белоруссию неназванное количество истребителей

Командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб подтвердил эти сведения, отметив, что истребители ВКС России будут находиться на нескольких авиабазах, причём, само появление в Белоруссии истребителей ВКС России связано с ранее заключенным соглашением между двумя сторонами о проведении совместного боевого дежурства по охране границ Союзного государства.
Avia.pro23:29

Абрамович и Фридман подали в суд на британского издателя за книгу о Путине

Роман Абрамович, который подал на издательство первый иск, возмутился, что в книге присутствуют "ложные и клеветнические" данные о нем. Миллиардер собирается оспаривать утверждение о том, что Путин в 2003 году дал распоряжение о покупке футбольного клуба "Челси".
SM News01:05