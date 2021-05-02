Абрамович и Фридман подали в суд на британского издателя за книгу о Путине

Роман Абрамович, который подал на издательство первый иск, возмутился, что в книге присутствуют "ложные и клеветнические" данные о нем. Миллиардер собирается оспаривать утверждение о том, что Путин в 2003 году дал распоряжение о покупке футбольного клуба "Челси".