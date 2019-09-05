Бывший тренер «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске предостерег «Барселону» от возвращения нападающего «ПСЖ» Неймара.

Спорт день за днем

Дель Боске: «Если бы я работал в „Барселоне“, не возвращал бы Неймара»

Общество Названы темы итогового сочинения для 11-классников Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.

Политика Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.

Происшествия Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Транспорт Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.

Политика Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.

Экономика Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.

Политика В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Политика Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.

Интернет К концу сентября в России закончатся IP-адреса До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.

Политика Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.

Политика «Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».

Происшествия В Донецке снова произошел взрыв 4 сентября в Донецке произошел взрыв на пустыре на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения.

Футбол Глушаков извинился за ситуацию вокруг него и «Спартака» Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на публикацию своего интервью, в котором он подробно рассказал о своей ситуации в стане красно-белых.

Политика Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.

Политика Путин проверит строительство космодрома «Восточный» Президент России Владимир Путин 6 сентября побывает на космодроме «Восточный» и посмотрит, как строятся новые объекты, сообщает 5 сентября пресс-служба Кремля.

Политика На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.

Киберспорт Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.

Технологии Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без спутников Российская компания «Спейстим», являющаяся создателем ГЛОНАСС, разработала новую систему слежения за людьми и автомобилями.

Культура «Книгой года» стал сборник воспоминаний о Данииле Гранине Гран-при ежегодного национального конкурса "Книга года" получил сборник воспоминаний о писателе Данииле Гранине (составитель Марина Чернышева-Гранина).

Культура AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.