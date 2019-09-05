Футбол
Sport24.ruДель Боске: «Если бы я работал в „Барселоне“, не возвращал бы Неймара»
Бывший тренер «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске предостерег «Барселону» от возвращения нападающего «ПСЖ» Неймара.
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Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Политика
Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента
На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
RT на русском 07:39
Футбол
Сын двукратного чемпиона мира скончался от сердечного приступа
Sportbox.RU 03:22
Наука
Пальцы денисовцев оказались не похожи на неандертальские
Naked Science 02:59
Происшествия
Прогулочный катер затонул у берегов Крыма
Известия 08:14
Экономика
Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Политика
В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Интерфакс 04:54
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Интернет
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
РБК 08:35
Политика
Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.
РБК 08:13
Политика
«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером
Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости 02 сентября в 18:04
Происшествия
В Донецке снова произошел взрыв
4 сентября в Донецке произошел взрыв на пустыре на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения.
Lenta.ru 07:33
Футбол
Глушаков извинился за ситуацию вокруг него и «Спартака»
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на публикацию своего интервью, в котором он подробно рассказал о своей ситуации в стане красно-белых.
RT на русском 08:23
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Экономика
Власти назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Власти назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Рифей-Пермь вчера в 04:19
Происшествия
На Абызова завели новое дело об отмывании 30 млрд рублей
Коммерсантъ 06:19
Политика
Путин проверит строительство космодрома «Восточный»
Президент России Владимир Путин 6 сентября побывает на космодроме «Восточный» и посмотрит, как строятся новые объекты, сообщает 5 сентября пресс-служба Кремля.
REGNUM 08:30
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Происшествия
В школьной столовой в Липецкой области нашли червей в рисе
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры в рисе, предназначенном для детского питания, обнаружили червей.
Интерфакс 06:45
Киберспорт
Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere
Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.
Матч ТВ вчера в 03:20
Технологии
Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без спутников
Российская компания «Спейстим», являющаяся создателем ГЛОНАСС, разработала новую систему слежения за людьми и автомобилями.
Дни24 03:58
Культура
«Книгой года» стал сборник воспоминаний о Данииле Гранине
Гран-при ежегодного национального конкурса "Книга года" получил сборник воспоминаний о писателе Данииле Гранине (составитель Марина Чернышева-Гранина).
Москва 24 вчера в 14:10
Культура
AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
ТАСС 07:57
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00