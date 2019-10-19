В Лондоне 19 октября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» между командами «Тоттенхэм» и «Уотфорд» был разыгран матч в рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.

Деле Алли спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Уотфордом»

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