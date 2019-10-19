Футбол

REGNUMREGNUMДеле Алли спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Уотфордом»

Тоттенхэм — Уотфорд
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
4′
Дэнни Уэлбек
Жерар Деулофеу
6′
Абдулай Дукуре
Давинсон Санчес Мина
13′
Давинсон Санчес Мина
Сон Хын Мин
46′
Лукас Моура
Эрик Ламела
63′
Харри Уинкс
Танги Ндомбеле
70′
71′
Дарил Янмат
Кико Фемения
Мусса Сиссоко
77′
84′
Роберто Перейра
84′
Роберто Перейра
Уилл Хьюз
Деле Алли
86′
88′
Кико Фемения
Дэнни Роуз
89′
90′
Хосе Холебас
Деле Алли
90′
В Лондоне 19 октября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» между командами «Тоттенхэм» и «Уотфорд» был разыгран матч в рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.
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