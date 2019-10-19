Футбол
Советский спортГол Деле Алли спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Уотфордом»
|4′
Дэнни Уэлбек
Жерар Деулофеу
|6′
Абдулай Дукуре
Давинсон Санчес Мина
|13′
Давинсон Санчес Мина
Сон Хын Мин
|46′
Лукас Моура
Эрик Ламела
|63′
Харри Уинкс
Танги Ндомбеле
|70′
|71′
Дарил Янмат
Кико Фемения
Мусса Сиссоко
|77′
|84′
Роберто Перейра
|84′
Роберто Перейра
Уилл Хьюз
Деле Алли
|86′
|88′
Кико Фемения
Дэнни Роуз
|89′
|90′
Хосе Холебас
Деле Алли
|90′
|69%
|Владение мячом
|31%
|87%
|Процент точных передач
|65%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|2
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|2
|5
|Офсайды
|1
|11
|Угловые
|2
|9
|Отборы
|14
|5
|Фолы
|9
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 3‑4‑3
22
Гассанига
7
Сон Хын Мин
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
24
Орье
17
Сиссоко
28
Ндомбеле
3
Роуз
20
Алли
10
Кейн
11
Ламела
26
Фостер
21
Фемения
15
Кэткарт
4
Доусон
27
Кабаселе
25
Холебас
8
Клеверли
14
Чалоба
16
Дукуре
19
Хьюз
7
Деулофеу
Уотфорд
Расстановка 5‑3‑2
Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Абдулайе Дукуре (6-я минута). У хозяев поля отличился Деле Алли (86).
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