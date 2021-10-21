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Делегации Польши и стран Балтии покинули зал конференции во время речи Матвиенко

Делегации Польши и стран Балтии покинули зал конференции европейских спикеров в Афинах во время выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
RT на русском
Отмечается, что после того, как спикер Совфеда покинула трибуну, почти все представители делегаций вернулись в зал.
Рамблер
Европейская конференция глав парламентов проходит в Афинах 21-22 октября.
ТАСС
Матвиенко участвовала в открытии конференции и выступила на заседании с темой «Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги».
Росбалт
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