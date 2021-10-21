Матвиенко участвовала в открытии конференции и выступила на заседании с темой «Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги».
Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш" заявил о том, что Украина полностью готова к вступлению в НАТО, где она стала бы четвертой по силе страной.
Новый виток пандемии COVID-19 в мире и России может вызвать разновидность штамма коронавируса "дельта" под кодовым обозначением AY.4.2. Об этом со ссылкой на главу научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова сообщает РИА "Новости".
Проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий ограничат на Кубани с 25 октября по 1 декабря, допуск и участников, и зрителей будет только по QR-коду, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Согласно законопроекту, "на срок, установленный решением президента Российской Федерации", сможет заключаться новый контракт о прохождении военной службы с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии или адмирала флота.