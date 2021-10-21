Арбитражный суд Москвы запретил продажу 61 модели смартфонов Samsung

Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung, в том числе новейшего устройства Samsung Galaxy Z Flip.