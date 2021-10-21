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Делегации Польши и стран Балтии покинули зал во время выступления Матвиенко на конференции

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Делегации Польши и стран Балтии покинули зал Конференции европейских спикеров, когда начала выступать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщил журналистам представитель делегации РФ.
РИА Новости
Однако представители Эстонии по-прежнему отсутствуют.
News.ru
Европейская конференция глав парламентов проходит в Афинах 21-22 октября.
ТАСС
Также у Матвиенко запланирована встреча с председателем парламента Греческой Республики Константином Тасуласом.
РЕН ТВ

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