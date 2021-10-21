РИА НовостиДелегации Польши и стран Балтии покинули зал во время выступления Матвиенко на конференцииХорошо ли подобран заголовок?ДаНетДелегации Польши и стран Балтии покинули зал Конференции европейских спикеров, когда начала выступать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщил журналистам представитель делегации РФ.РИА НовостиОднако представители Эстонии по-прежнему отсутствуют.News.ruЕвропейская конференция глав парламентов проходит в Афинах 21-22 октября.ТАССТакже у Матвиенко запланирована встреча с председателем парламента Греческой Республики Константином Тасуласом.РЕН ТВЧитать далееСвернутьФАНФАНРЕН ТВRuBaltic.RuИзвестияВечерняя МоскваПодробнее о событииДелегации Польши и Прибалтики покинули зал во время выступления МатвиенкоМосковский Комсомолец06:16Делегации Польши и стран Балтии покинули зал на время речи МатвиенкоNews.ru06:11Делегации стран Балтии и Польши ушли с Конференции европейских спикеров во время выступления МатвиенкоФАН06:10Делегации Польши и стран Балтии покинули зал конференции в Афинах во время речи МатвиенкоВзгляд.ру05:56Делегации Польши и стран Балтии покинули зал конференции в Афинах на время речи МатвиенкоТАСС05:55Делегации Польши и стран Балтии покинули зал во время выступления Матвиенко на конференцииРИА Новости05:34В Госдуме раскритиковали демарш Польши и стран Прибалтики во время выступления МатвиенкоИзвестия06:06Показать ещёОценить277Поделиться