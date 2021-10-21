Матвиенко участвовала в открытии конференции и выступила на заседании с темой «Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги».
«Министерство просвещения направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы в даты, обозначенные указом президента как нерабочие дни: с 30 октября по 7 ноября», — говорится в сообщении.
Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung, в том числе новейшего устройства Samsung Galaxy Z Flip.
Президент России Владимир Путин поздравил главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира, добавив, что философу Николаю Бердяеву, например, Нобелевку так и не присудили.