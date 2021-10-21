Матвиенко участвовала в открытии конференции и выступила на заседании с темой «Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги».
Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа попросили суд наложить запрет до завершения инициированного ими разбирательства на раскрытие архивных документов в рамках расследования штурма здания американского Конгресса.
Добыча газа в Европе в первом полугодии упала на 22,5 миллиарда кубометров, в подземные газовые хранилища недозакачано 18,5 миллиарда, и дефицит газа в Европе, который может составить 70 миллиардов кубометров, связан с деятельностью Еврокомиссии (ЕК), а не России, сказал президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, поскольку любое навязанное решение можно обойти; при этом в России обязательная вакцинация возможна, только если она внесена в национальный календарь профилактических прививок.