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Делегации Польши и стран Балтии покинули зал во время выступления Матвиенко в Афинах

Члены делегаций Польши, Латвии, Литвы и Эстонии вышли из зала заседания Европейской конференции председателей парламентов на время выступления спикера Совета федерации России Валентины Матвиенко.
Коммерсантъ
Российский политик в ходе своего выступления на конференции подняла тему взаимного признания вакцин, а также рассказала о введении в России нерабочих дней в связи с распространением коронавируса.
РЕН ТВ
Матвиенко участвовала в открытии конференции и выступила на заседании с темой «Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги».
Росбалт
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Европейская конференция глав парламентов проходит в Афинах 21-22 октября.
ТАСС

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