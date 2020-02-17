В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда переговоров между официальными лицами РФ и Турции. Российская сторона провела консультации с турецкой делегацией во главе с Оналом, а также беседу с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном.

Делегации России и Турции завершили первый раунд переговоров по Идлибу

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Общество Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах и в оздоровительных лагерях, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

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