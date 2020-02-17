Политика

ТАССТАССДелегации России и Турции завершили первый раунд переговоров по Идлибу

В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда переговоров между официальными лицами РФ и Турции. Российская сторона провела консультации с турецкой делегацией во главе с Оналом, а также беседу с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном.
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