Политика
ТАССДелегации России и Турции завершили первый раунд переговоров по Идлибу
В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда переговоров между официальными лицами РФ и Турции. Российская сторона провела консультации с турецкой делегацией во главе с Оналом, а также беседу с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном.
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Делегации России и Турции провели первый раунд переговоров по Идлибу
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