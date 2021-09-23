«В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты и вы из "красной зоны", то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи», — рассказал сенатор.
Исследователи из России и США сделали неожиданный вывод об аномальных конформационных состояниях ДНК-молекул на поверхности заряженных мономолекулярных пленок, которые фундаментально отличаются от периодической конформации двойной спирали ДНК в растворах.
По данным НАСА, выпущенный в результате огромного космического взрыва один гамма-всплеск способен светить примерно в миллион триллионов раз ярче, чем наше Солнце, но ученые не могут объяснить, почему это происходит.