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Делегации России в ПАСЕ ограничили перемещение из-за прививок «Спутником V»

О том, что членам российской делегации в ПАСЕ запретили свободно перемещаться по Страсбургу, где начнется осенняя сессия, стало известно ранее 23 сентября.
РБК
«В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты и вы из "красной зоны", то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи», — рассказал сенатор.
Ведомости
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения приостановила одобрение вакцины Спутник.
Эхо Москвы
Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 27 по 30 сентября в гибридном формате.
РБК

С чего всё началось

Делегации России в ПАСЕ ограничили перемещение из-за прививок «Спутником V»
Представителям России в ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию "Спутником V", заявил член Совфеда, заслуженный врач Владимир Круглый.
РИА Новости04:27

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