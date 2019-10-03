Делегации КНДР и США в субботу начали официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое, передает агентство Рёнхап. По его данным, представители делегаций приехали к месту переговоров - на виллу Элвис Странд на острове Лидиньё.

Делегации США и КНДР начали рабочие переговоры в Стокгольме

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