Политика

РИА НовостиРИА НовостиДелегации США и КНДР начали рабочие переговоры в Стокгольме

Делегации КНДР и США в субботу начали официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое, передает агентство Рёнхап. По его данным, представители делегаций приехали к месту переговоров - на виллу Элвис Странд на острове Лидиньё.
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