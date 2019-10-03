Политика
РИА НовостиДелегации США и КНДР начали рабочие переговоры в Стокгольме
Делегации КНДР и США в субботу начали официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое, передает агентство Рёнхап. По его данным, представители делегаций приехали к месту переговоров - на виллу Элвис Странд на острове Лидиньё.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
МИД Швеции подтвердил «секретную» встречу представителей США и КНДР
Комсомольская правдавчера в 08:28
Делегация КНДР, отправившаяся на переговоры с США, приземлилась в Пекине
Московский Комсомолец03 октября в 01:52
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:19, Ашберн
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости вчера в 18:53
Общество
Названы восемь омолаживающих продуктов
Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.
Известия вчера в 00:53
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Единоборства
Деревянченко дал комментарий после боя с Головкиным
В первом раунде Деревянченко был отправлен в нокдаун, однако смог продолжить бой.
Газета.Ru 02:13
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии
Микроавтобус Toyota опрокинулся, следовавший по маршруту Благовещенск — Якутск, перевернулся на автодороге «Лена» в Якутии, пострадали шесть человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД МВД.
РБК вчера в 23:49
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
«В Москве ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, на востоке области местами сильного, в отдельных районах области отложение мокрого снега на деревьях и проводах, усиление ветра порывами 12–17 м/с»,— заявили в МЧС.
Коммерсантъ 01:29
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды плавящихся зомби»
Американское издание We Are The Mighty рассказало о бое, который произошел во время Первой мировой войны между русской и германской армией за расположенную на территории современной Польши крепость Осовец и получил известность под названием "Атаки мертвецов".
РИА Новости вчера в 21:55
Общество
Онищенко рассказал о влиянии сокращения зимы на биоритмы
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU отметил, что возможное сокращение зимнего периода в России может повлиять на биологические ритмы россиян.
RT на русском вчера в 13:23
Единоборства
Появилось видео драки Емельяненко с Кокляевым
Александр Емельяненко, российский боец MMA, разместил на своей страничке в «Инстаграме» видеоролик, на котором демонстрируется конфликт с Михаилом Кокляевым, профессиональным паурлифтером.
Discover24 04 октября в 03:17
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
РИА Новости вчера в 11:44
Здоровье
О чем сигнализирует дергающийся глаз
Чтобы сократить вероятность возникновения синдрома дергающегося глаза, следует подобрать линзы либо очки, которые позволят снизить нагрузку на зрительный аппарат, пишет портал news-24.
Московский Комсомолец вчера в 22:04
Хоккей
«Сибирь» сообщила о смерти хоккеиста Мнацяна
Российская газета 01:01
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Кино
В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru 03 октября в 16:19
Кино
Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками
Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor вчера в 22:26
Политика
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок
«Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять его в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — подчеркнул Журавко.
REGNUM вчера в 16:09
Общество
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Московский Комсомолец 04 октября в 07:24
Политика
Медведев прокомментировал идею вернуть на Кубу военный контингент
Председатель правительства Дмитрий Медведев прокомментировал разговоры о возможности вернуть на Кубу военную бригаду, как в советские годы.
РИА Новости вчера в 09:41
Армия и оружие
SDF пригрозили Турции тотальной войной
Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 23:40
Политика
Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински
Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.
РБК вчера в 10:08
Армия и оружие
В Греции рассказали о бессрочном соглашении с США по военным базам
Соглашение о военном сотрудничестве между Грецией и США является бессрочным.
РЕН ТВ 02:05
Общество
Нидерланды решили не называть себя Голландией
Нидерландское правительство решило, что страна больше не будет называть себя Голландией.
Газета.Ru вчера в 22:25
Общество
Несколько тысяч человек вышли на акцию в защиту русских школ в Латвии
Несколько тысяч человек в субботу приняли участие в шествии в защиту образования на русском языке в Латвии, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:03
Гаджеты
Рост продаж новых iPhone может стать проблемой для AMD и NVIDIA
Стоит отметить, что достоверно информация об увеличении заказов на iPhone 11 пока не подтверждена.
Astera вчера в 05:27
Космос
«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году
"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Народные новости 04 октября в 19:28
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC
Российская газета 01:53
Общество
Принц Гарри подал новый иск к таблоидам
Интерфакс 04 октября в 15:59
Авто
Моторы для УАЗ Патриот с АКПП уже производят в Нижегородской области
На Заволжском Моторном Заводе началась серийная сборка двигателей для установки в обновленный УАЗ Патриот с АКПП.
Car.ru 04 октября в 22:58