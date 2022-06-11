Специалисты отмечают, что ранее именно в этих районах усиленно работали средства радиоэлектронной разведки НАТО, предоставлявшие Украине сведения о российской авиации, местоположении кораблей, перемещении сил и пр. Тем не менее, судя по всему, после активации средств РЭБ, американская и НАТОвская авиация в этих районах более и не появляется.