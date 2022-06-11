Специалисты отмечают, что ранее именно в этих районах усиленно работали средства радиоэлектронной разведки НАТО, предоставлявшие Украине сведения о российской авиации, местоположении кораблей, перемещении сил и пр. Тем не менее, судя по всему, после активации средств РЭБ, американская и НАТОвская авиация в этих районах более и не появляется.
Несмотря на позицию немецкого канцлера Олафа Шольца и Европейского союза в целом, Сербия не намерена вводить ограничительные меры против России, поскольку не считает такую политику действенной, заявил сербский президент Александр Вучич на пресс-конференции, передает Reuters.
Политик считает, что экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает "трещать под нагрузкой введенных против России санкций": за первый квартал этого года в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на наивысший уровень с декабря 1981 года, который достиг 8,6%.
Российские средства ПВО сбили штурмовик Су-25 близ Александровки в Харьковской области и истребитель МиГ-29 в районе Снегиревки Николаевской области на Украине, сообщили в Минобороны во время брифинга.